Ataque israelense na Síria mata 2 civis, diz agência de Damasco

Dois civis sírios morreram, nesta terça-feira (4, noite de segunda em Brasília), em um ataque aéreo israelense, indicou a mídia estatal do país árabe, a quarta ação deste tipo em menos de uma semana.

"Às 00h15 [18h15 de segunda em Brasília], o inimigo israelense realizou um ataque aéreo [...] e o ataque resultou na morte de dois civis", assinalou a agência de imprensa estatal SANA, citando uma fonte militar.

Os projéteis saíram das "Colinas de Golã ocupadas, dirigidos a alguns pontos nos arredores de Damasco e na região sul", disse a agência.

Israel havia lançado ações contra a capital síria na quinta e na sexta-feira, e contra a cidade ocidental de Homs no domingo.

Agora, os mísseis israelenses atingiram "a área do aeroporto internacional de Damasco, um complexo iraniano próximo da área de Sayyida Zeinab" e outra localidade em Al Kiswah, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), uma ONG britânica com uma ampla rede de fontes dentro do país.

Desde o início da guerra civil na Síria, em 2011, Israel realizou centenas de incursões contra esse país e reiterou que não vai permitir que o Irã amplie sua influência na região.

