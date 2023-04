Al-Sissi viaja para Arábia Saudita em meio à crise econômica no Egito

O presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sissi, reuniu-se com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, durante uma viagem a esta potência do Golfo no auge da crise econômica no Egito, informou a mídia estatal saudita.

O Egito, um aliado próximo da Arábia Saudita, sofre particularmente com as consequências econômicas da guerra na Ucrânia. A libra egípcia perdeu metade de seu valor, e a inflação está acima de 30%.

"O príncipe herdeiro se encontrou" com Al-Sissi em Jidá (oeste) "para jantar" antes do jejum do Ramadã, anunciou a agência de notícias saudita SPA.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os dois dirigentes "discutiram as estreitas e históricas relações bilaterais entre os dois países irmãos, as perspectivas de uma maior cooperação e os meios para fortalecê-la", acrescentou a SPA.

Após o início da guerra na Ucrânia em fevereiro de 2022, o preço do trigo aumentou drasticamente no Egito, um dos maiores importadores deste cereal no mundo.

Os investimentos prometidos por países aliados, como a Arábia Saudita, não chegam na velocidade esperada pelas autoridades egípcias.

Al-Sissi e Bin Salman também discutiram a situação no Oriente Médio, em um momento em que cada vez mais países árabes retomam as relações com o presidente sírio, Bashar al-Assad, que está diplomaticamente isolado desde o início da guerra na Síria.

ht/am/aem/ila/eb/mb/aa

Tags