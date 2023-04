Oliver Kahn e Lothar Matthäus trocam farpas após demissão de Nagelsmann do Bayern

Dois ídolos do Bayern de Munique, o atual presidente do clube, Oliver Kahn, e o comentarista do canal Sky Sports Lothar Matthäus protagonizaram uma troca de farpas a respeito da demissão do técnico Julian Nagelsmann.

"Desde o fim de sua carreira, Lothar se tornou o maior crítico do futebol alemão. Mas se ele é criticado, não aceita e faz declarações sem fundamento e absurdas", disse Kahn neste domingo à emissora Bild-TV.

"Lothar é assim e não vai mudar", acrescentou o ex-goleiro do Bayern (1994-2008).

O motivo da discussão entre Kahn e Matthäus, que durante muito tempo foram companheiros no clube Bávaro nos anos 1990, envolve as circunstâncias da demissão de Julian Nagelsmann, anunciada oficialmente no dia 24 de março, quando rumores circulavam na imprensa desde a véspera.

O treinador tinha chamado no dia pela diretoria do clube para ser comunicado sobre seu desligamento.

"Só digo o que escuto, vejo e sinto. O desenrolar cronológico descrito por Kahn não bate", criticou Matthäus antes da vitória do Bayern sobre o Borussia Dortmund por 4 a 2 no sábado, pelo Campeonato Alemão.

"Sei que Oliver está mentindo", acrescentou o ex-meia, em declarações ao portal T-online.

No domingo, à Bild-TV, Kahn reafirmou que disse a verdade, chamando de catástrofe a divulgação da informação da demissão de Nagelsmann desde a véspera do anúncio.

"Lamentamos, mas não queríamos informar a Julian por telefone. Seria de mau tom", acrescentou o ex-goleiro.

Antes do jogo contra o Dortmund, os dois ex-jogadores já tinham batido boca, com Matthäus criticando a diretoria do Bayern por não respeitar os valores do clube e o lema "Mia san Mia" ("Nós somos nós").

"Algumas decisões nem sempre são populares", respondeu Kahn. "Mas esta insinuação de que não estamos respeitando o estilo do Bayern... Eu seria muito, muito cuidadoso ao dizer isso", concluiu.

