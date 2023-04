Newcastle vence Manchester United sobe para 3º no Campeonato Inglês

O Newcastle derrotou em casa o Manchester United por 2 a 0 neste domingo, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês, e subiu para a terceira posição na tabela, dando um passo importante para se classificar para a próxima Liga dos Campeões da Europa.

As duas equipes estão agora empatadas com 50 pontos, mas o United leva a pior no critério do saldo de gols (+4 contra +22).

O Tottenham, quinto colocado com um ponto a menos e um jogo a mais, fecha a rodada visitando na segunda-feira o Everton (18º).

Desde o início do duelo, as melhores oportunidades foram do Newcastle, que só conseguiu marcar no segundo tempo após uma bela jogada coletiva: o brasileiro Joelinton cruzou na área, Allan Saint-Maximin escorou de cabeça e Joe Willock se antecipou à defesa para mandar a bola para as redes (65').

Na reta final, Callum Wilson fechou o placar também marcando de cabeça (88').

Com a derrota deste domingo, o Manchester United chega ao seu terceiro jogo sem vencer na Premier League e liga o sinal de alerta para o mês de abril, com as semifinais da Copa da Inglaterra, contra o Brighton, e as quartas de final da Liga Europa, contra o Sevilla.

No outro jogo do dia, o West Ham (14º) saiu da zona de rebaixamento graças à vitória sobre o lanterna Southampton por 1 a 0, com gol do marroquino Nayef Aguerd.

-- Jogos da 29ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

Manchester City - Liverpool 4 - 1

Crystal Palace - Leicester 2 - 1

Nottingham - Wolverhampton 1 - 1

Bournemouth - Fulham 2 - 1

Brighton - Brentford 3 - 3

Arsenal - Leeds 4 - 1

Chelsea - Aston Villa 0 - 2

- Domingo:

West Ham - Southampton 1 - 0

Newcastle - Manchester United 2 - 0

- Segunda-feira:

(16h00) Everton - Tottenham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 72 29 23 3 3 70 27 43

2. Manchester City 64 28 20 4 4 71 26 45

3. Newcastle 50 27 13 11 3 41 19 22

4. Manchester United 50 27 15 5 7 41 37 4

5. Tottenham 49 28 15 4 9 52 40 12

6. Brighton 43 26 12 7 7 49 34 15

7. Brentford 43 28 10 13 5 46 37 9

8. Liverpool 42 27 12 6 9 48 33 15

9. Aston Villa 41 28 12 5 11 37 39 -2

10. Fulham 39 28 11 6 11 39 39 0

11. Chelsea 38 28 10 8 10 29 30 -1

12. Crystal Palace 30 29 7 9 13 24 39 -15

13. Wolverhampton 28 29 7 7 15 23 42 -19

14. West Ham 27 27 7 6 14 25 34 -9

15. Nottingham 27 28 6 9 13 23 50 -27

16. Bournemouth 27 28 7 6 15 27 55 -28

17. Leeds 26 28 6 8 14 36 48 -12

18. Everton 26 28 6 8 14 22 40 -18

19. Leicester 25 28 7 4 17 39 49 -10

20. Southampton 23 29 6 5 18 23 47 -24

