Milan goleia Napoli (4-0) e sobe para 3º no Campeonato Italiano

O Milan surpreendeu no último jogo deste domingo da 28ª rodada do Campeonato Italiano ao golear o líder Napoli por 4 a 0 no estádio Diego Maradona, resultado que levou o time 'rossonero' à terceira posição na tabela.

Rafael Leão (17' e 59'), Brahim Díaz (25') e Alexis Saelemaekers (67') marcaram os gols da vitória milanista.

O Milan, com os resultados do fim de semana, tinha começado o duelo em Nápoles na quinta posição, provisoriamente fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões, mas os três pontos conquistados neste domingo colocaram o time de volta no Top 4.

Para o Napoli, a goleada sofrida em casa serve como aviso em relação ao excesso de confiança, especialmente visando o duelo de quartas de final da Champions, exatamente contra os 'rossoneri', nos dias 12 e 18 de abril.

Mesmo com a derrota, o time napolitano continua tranquilo na ponta da tabela da Serie A, com 16 pontos de vantagem sobre a vice-líder Lazio, que mais cedo venceu fora de casa o Monza (13º) por 2 a 0.

Seis dias antes de receber a Juventus (7ª), o time romano chegou à vitória graças aos gols de Pedro Rodríguez (13') e Sergej Milinkovic-Savic (56').

Em outro jogo deste domingo, a Roma (5ª) venceu a vice-lanterna Sampdoria por 3 a 0 no estádio Olímpico da capital italiana.

O jogo foi marcado por cânticos racistas contra o técnico da Sampdoria, o sérvio Dejan Stankovic.

Segundo vários veículos de imprensa, a torcida romanista estava chamando Stankovic de "cigano", e o treinador da Roma, o português José Mourinho, teve que intervir para acalmar os ânimos.

"Tenho orgulho de ser cigano, ninguém pode me ofender me chamando de cigano. José sabe disso", disse o comandante da Sampdoria à plataforma DAZN.

"Não percebi em campo, mas agradeço a José por ter calado os torcedores", acrescentou o sérvio, que nos tempos de jogador foi comandado por Mourinho quando defendia a Inter de Milão.

"Ele não precisa me agradecer. Fiz isto por um grande homem, por um amigo, mas faria por qualquer outro", comentou o português sobre o episódio.

"Nossos torcedores são fantásticos, mas achei que deveria seguir o meu instinto", concluiu Mourinho.

Dois jogos fecham a 28ª rodada do Campeonato Italiano na segunda-feira: Empoli-Lecce e Sassuolo-Torino.

-- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sábado:

Cremonese - Atalanta 1 - 3

Inter - Fiorentina 0 - 1

Juventus - Hellas Verona 1 - 0

- Domingo:

Bologna - Udinese 3 - 0

Spezia - Salernitana 1 - 1

Monza - Lazio 0 - 2

Roma - Sampdoria 3 - 0

Napoli - Milan 0 - 4

- Segunda-feira:

(13h30) Empoli - Lecce

(15h45) Sassuolo - Torino

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 71 28 23 2 3 64 20 44

2. Lazio 55 28 16 7 5 44 19 25

3. Milan 51 28 15 6 7 48 36 12

4. Inter 50 28 16 2 10 47 32 15

5. Roma 50 28 15 5 8 38 26 12

6. Atalanta 48 28 14 6 8 47 32 15

7. Juventus 44 28 18 5 5 46 22 24

8. Bologna 40 28 11 7 10 36 36 0

9. Fiorentina 40 28 11 7 10 33 31 2

10. Udinese 38 28 9 11 8 37 34 3

11. Torino 37 27 10 7 10 29 33 -4

12. Sassuolo 36 27 10 6 11 35 40 -5

13. Monza 34 28 9 7 12 32 39 -7

14. Empoli 28 27 6 10 11 24 36 -12

15. Salernitana 28 28 6 10 12 32 48 -16

16. Lecce 27 27 6 9 12 24 32 -8

17. Spezia 25 28 5 10 13 24 44 -20

18. Hellas Verona 19 28 4 7 17 22 42 -20

19. Sampdoria 15 28 3 6 19 16 47 -31

20. Cremonese 13 28 1 10 17 23 52 -29

