Max Verstappen vence Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1

O bicampeão mundial Max Verstappen, da Red Bull, venceu neste domingo o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, a terceira corrida da temporada, marcada por três interrupções devido a acidentes durante a prova.

Verstappen chegou à frente do britânico Lewis Hamilton (Mercedes) e do espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) para conseguir sua primeira vitória no circuito de Albert Park e a segunda na temporada.

nb-lve/ll/smr/cb

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags