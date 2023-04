Ex-governador conservador de Arkansas anuncia candidatura presidencial para 2024

Asa Hutchinson, ex-governador republicano do estado de Arkansas, no sul dos Estados Unidos, anunciou neste domingo (02) sua candidatura presidencial para as eleições de 2024, afirmando que o ex-presidente Donald Trump deveria abandonar a corrida pela Casa Branca e focar em seus problemas legais.

"Vou me apresentar como candidato à Presidência dos Estados Unidos", anunciou o ex-congressista conservador de 72 anos ao canal ABC.

"Quero oferecer uma alternativa" a Trump, acrescentou. Hutchinson insistiu que, caso seja indiciado no caso de grande repercussão que envolve a compra do silêncio de uma estrela pornô, o ex-presidente deveria abandonar a corrida presidencial.

"Pelo bem da (...) Presidência, acredito que é um espetáculo muito grande e uma distração, e ele deve ser capaz de concentrar-se no devido processo", pontua Hutchinson.

O ex-governador do Arkansas destacou também sempre ter dito "que as pessoas não precisam se afastar do cargo público se estiverem sob investigação, mas se chegarem a responder criminalmente, o dever sempre será mais importante do que o indivíduo."

A influência de Trump no Partido Republicano e sobre seus apoiadores ferrenhos, reunidos sob a bandeira de seu movimento Make America Great Again (MAGA), fazem seus potenciais rivais conservadores hesitarem em se lançar à corrida presidencial.

Governador do Kansas entre 2015 e 2023, Hutchinson assinou uma lei que proíbe o aborto em todos os casos, exceto quando a vida da mãe estiver em risco.

O Comitê Nacional Democrata atacou Hutchinson em um comunicado neste domingo: "Seu apoio a Trump e a agenda do MAGA falam por si (...) Ele é apenas mais um extremista se juntando à corrida cada vez maior pela base do MAGA".

