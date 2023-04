Com hat-trick de Benzema, Real Madrid atropela Valladolid no Campeonato Espanhol

Com três gols em sete minutos, o atacante francês Karim Benzema comandou a goleada do Real Madrid (2º) sobre o Valladolid (16º) por 6 a 0 neste domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol.

Apesar da vitória, o time merengue segue a 12 pontos do líder Barcelona, que no sábado venceu o lanterna Elche fora de casa por 4 a 0.

Depois de o brasileiro Rodrygo abrir o placar (22'), Benzema deu início ao seu show particular.

Primeiro, ele marcou de cabeça aproveitando cruzamento de Vinícius Júnior (29'). Três minutos depois, fez mais um batendo sem chances para o goleiro Sergio Asenjo. E aos 36, chegou ao hat-trick finalizando de puxeta após passe de Rodrygo.

Na reta final, Marco Asensio fez o quinto do Real Madrid (73') e, nos acréscimos, Lucas Vázquez fechou a goleada (90'+2).

No outro jogo disputado neste domingo, Celta de Vigo (10º) e Almería (18º) empataram em 2 a 2.

Ainda se enfrentam hoje Villarreal-Real Sociedad e Atlético de Madrid-Betis.

-- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Mallorca - Osasuna 0 - 0

- Sábado:

Girona - Espanyol 2 - 1

Athletic Bilbao - Getafe 0 - 0

Cádiz - Sevilla 0 - 2

Elche - Barcelona 0 - 4

- Domingo:

Celta Vigo - Almería 2 - 2

Real Madrid - Valladolid 6 - 0

Villarreal - Real Sociedad

(16h00) Atlético de Madrid - Betis

- Segunda-feira:

(16h00) Valencia - Rayo Vallecano

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 71 27 23 2 2 53 9 44

2. Real Madrid 59 27 18 5 4 57 21 36

3. Atlético de Madrid 51 26 15 6 5 42 19 23

4. Real Sociedad 48 26 14 6 6 35 24 11

5. Betis 45 26 13 6 7 34 26 8

6. Villarreal 41 26 12 5 9 32 24 8

7. Athletic Bilbao 37 27 10 7 10 36 28 8

8. Rayo Vallecano 36 26 9 9 8 31 30 1

9. Osasuna 35 27 9 8 10 22 27 -5

10. Celta Vigo 35 27 9 8 10 34 37 -3

11. Girona 34 27 9 7 11 42 42 0

12. Mallorca 33 27 9 6 12 22 27 -5

13. Sevilla 31 27 8 7 12 31 42 -11

14. Getafe 30 27 7 9 11 27 34 -7

15. Cádiz 28 27 6 10 11 21 40 -19

16. Valladolid 28 27 8 4 15 20 44 -24

17. Espanyol 27 27 6 9 12 33 44 -11

18. Almería 27 27 7 6 14 32 47 -15

19. Valencia 26 26 7 5 14 28 31 -3

20. Elche 13 27 2 7 18 19 55 -36

