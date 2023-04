Chelsea anuncia demissão do técnico Graham Potter

O Chelsea anunciou neste domingo a demissão do técnico Graham Potter, menos de sete meses depois de chegar ao clube, com a equipe ocupando apenas a décima posição no Campeonato Inglês, derrotada no sábado em casa por 2 a 0 pelo Aston Villa.

"O Chelsea FC anuncia que Graham Potter deixou o clube. Graham concordou em colaborar com o clube para facilitar uma transição tranquila", diz o breve comunicado dos 'Blues', o qual informa que Bruno Saltor, até agora auxiliar, vai comandar o time interinamente.

hap/dr/cb

