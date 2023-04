Blogueiro militar russo é morto em explosão em São Petersburgo

Um conhecido blogueiro militar russo e fervoroso defensor da ofensiva militar na Ucrânia foi morto e outras 25 pessoas ficaram feridas após uma explosão em um café em São Petersburgo, no noroeste da Rússia, neste domingo (2), segundo as autoridades.

"Hoje, um dispositivo de natureza desconhecida explodiu em um café no centro de São Petersburgo", anunciou o Comitê Investigativo russo, responsável pelas principais investigações na Rússia, em comunicado.

"Uma pessoa morreu e 25 ficaram feridas, 19 das quais estão hospitalizadas", disse o governador de São Petersburgo, Alexander Beglov, no Telegram.

Segundo os investigadores, que abriram "uma investigação criminal" por "assassinato por meios perigosos", a vítima é "o blogueiro militar conhecido sob o pseudônimo de Vladlen Tatarsky".

Os arredores do edifício foram isolados, com cerca de vinte carros da polícia, seis ambulâncias e carros de bombeiros, relatou um jornalista da AFP.

"Uma mulher presumivelmente" levou o dispositivo explosivo até o local, segundo uma fonte citada pela agência de notícia Ria Novosti.

"Havia uma estatueta na caixa: um presente destinado ao Sr. Tatarsky", acrescentou esta fonte.

"Ela lhe deu" e, depois, "de repente, houve uma explosão", disse à AFP Alissa Smotrova, uma mulher que presenciou o ocorrido. "Havia sangue, pedaços de vidro por todos os lados".

Outra fonte, também citada pela Ria Novosti, informou que a mulher em questão era "conhecida" do blogueiro e que os dois já tinham se encontrado "em eventos", sem dar mais detalhes.

De acordo com o Ministério do Interior russo, "às 18h13 (12h13 de Brasília), a polícia do distrito de Vasileostrovsky recebeu a informação de que houve uma explosão em um café".

A explosão ocorreu no café "Street Food Bar No. 1", localizado não muito longe do centro histórico de São Petersburgo.

"Todas as medidas necessárias estão sendo tomadas para identificar os envolvidos", acrescentou o Comitê Investigativo russo.

Com 40 anos e nascido no Donbass, leste da Ucrânia, Vladlen Tatarsky, cujo nome verdadeiro é Maxim Fomin, era uma figura conhecida na blogosfera militar na Rússia, com mais de meio milhão de seguidores em seu canal do Telegram.

Com o início da ofensiva militar russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022, Tatarsky desenvolveu sua comunidade no Telegram através da publicação de vídeos de análise da situação no campo de batalha e nos quais também dava conselhos aos soldados mobilizados, segundo a agência de notícias Tass.

Ele afirmava ser um apoiador da intervenção da Rússia na vizinha Ucrânia.

Em 2014, Tatarsky lutou por vários meses em milícias separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia, de acordo com a agência de notícias local Fontanka.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia prestou homenagem na noite deste domingo a um "defensor da verdade".

"Os jornalistas russos sentem constantemente a ameaça de represálias do regime de Kiev", disse a porta-voz da chancelaria russa, Maria Zakharova. "É graças aos correspondentes de guerra russos que o mundo vê as imagens reais das operações e descobre o que está acontecendo na Ucrânia."

Vladlen Tatarsky era "perigoso" para a Ucrânia e morreu "no cumprimento do seu dever", continuou a porta-voz, segundo a qual a ausência de reação dos governos ocidentais, "apesar da sua preocupação com o bem-estar dos jornalistas e da imprensa livre, diz muito".

O grupo Cyber Front Z, que se descreve nas redes sociais como um agrupamento de "soldados de informação da Rússia", disse que alugou o café na noite deste domingo para um evento. "Houve um ataque terrorista. Tomamos algumas medidas de segurança, mas infelizmente não foram suficientes", disse o grupo no Telegram.

Um assessor da presidência ucraniana, Mykhaïlo Podoliak, reagiu rapidamente, afirmando que "o terrorismo interno (como) um instrumento de luta política interna na Rússia era apenas uma questão de tempo".

Em agosto de 2022, o FSB, o serviço de segurança russo, acusou seu contraparte ucraniano de ter matado Daria Douguina, filha de um ideólogo considerado próximo ao Kremlin, falecida na explosão de seu carro perto de Moscou.

No entanto, tais eventos na Rússia têm sido muito raros desde o início da ofensiva militar na Ucrânia há mais de um ano.

