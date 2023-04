Santiago González e Edouard Roger-Vasselin são campeões do Masters 1000 de Miami nas duplas

O tenista mexicano Santiago González e o francês Edouard Roger-Vasselin foram campeões neste sábado do torneio de duplas do Masters 1000 de Miami.

A dupla vencedora bateu na final o francês Nicolas Mahut e o americano Austin Krajicek por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/4) e 7-5, em uma hora e 44 minutos de jogo.

González, número 37 do ranking de duplas, e Roger-Vasselin (31º) já levantaram neste ano o troféu do ATP 250 de Marselha e chegaram às semifinais do Masters 1000 de Indian Wells.

Para o mexicano, de 40 anos, este é o 20º título de duplas na carreira e o primeiro de Masters 1000, enquanto o francês já foi campeão do Masters de Cincinnati (2015) e de Roland Garros (2014).

