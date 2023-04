Papa Francisco recebe alta hospitalar e retorna ao Vaticano

O papa Francisco teve alta e saiu do Hospital Gemelli, em Roma, na manhã deste sábado (1º). O sumo pontífice da Igreja Católica irá se preparar para presidir às cerimônias da Semana Santa. Após três dias internado, o papa encontra-se agora na Casa de Santa Marta, no Vaticano.

Francisco foi internado na quarta-feira (29), no Hospital Gemelli, com uma infecção respiratória. Foi diagnosticado com uma bronquiolite viral, uma infecção nos pulmões causada por um vírus.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Notícias relacionadas:

"Ainda estou vivo", brincou o pontífice argentino diante dos muitos fiéis e jornalistas que se aglomeraram em torno do hospital, em Roma. Francisco cumprimentou as pessoas que ali se encontravam e trocou algumas palavras antes de partir para o Vaticano.

O Vaticano garante que o estado de saúde de Francisco melhorou significativamente.

Francisco vai poder, assim, presidir todas as cerimônias da Semana Santa e, ao que tudo indica, irá presidir as celebrações do Domingo de Ramos. O papa estará sempre na companhia de um cardeal celebrante, responsável dos deveres no altar.

Aos 21 anos, Francisco foi operado devido a uma pneumonia grave, que levou à retirada de uma parte do pulmão direito.

Francisco, de 86 anos, sofre de diverticulose, uma doença do cólon que já obrigou o chefe da Igreja Católica a passar por uma intervenção cirúrgica e ficar internado no mesmo hospital, em 2021.

*É proibida a reprodução deste conteúdo

Tags