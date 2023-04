Onda de incêndios no norte da Espanha está 'sob controle'

Os vários incêndios criminosos que devastaram nos últimos dias o norte da Espanha - Astúrias e Cantábria - se estabilizaram neste sábado (01) graças às condições climáticas mais favoráveis, anunciaram as autoridades.

A região de Astúrias registrou 71 incêndios ao meio-dia, após mais de 90 ontem.

Quase todos estão, entretanto, "sob controle e estabilizados", especificou o chefe dos serviços de emergência da região, Oscar Rodríguez.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com as autoridades desta comunidade autônoma na costa atlântica norte da Espanha, os bombeiros contaram com uma melhoria das condições climáticas durante as últimas horas, com a chegada de chuvas fracas e um vento menos forte.

Em Cantábria, onde 35 incêndios foram registrados na sexta-feira, "todos (os incêndios) estão extintos". O governo regional informou no Twitter que apenas dois incêndios florestais estão em curso, mas "sob controle".

Os incêndios se multiplicaram simultaneamente nos últimos dias, provocaram a evacuação de quase 400 habitantes e mobilizaram uma parcela importante do Corpo de Bombeiros.

Ao todo, 11.000 hectares foram afetados em Astúrias, detalhou Oscar Rodríguez.

Para as autoridades, os incêndios foram provocados deliberadamente.

O presidente regional das Astúrias, Adrian Barbon, denunciou neste sábado durante uma conferência de imprensa "uma ação coordenada dos terroristas ambientais" que poderia ter causado "centenas de mortes".

Em Castellón, na comunidade Valenciana (leste), outro incêndio grande mobilizou os bombeiros nos últimos dias, antes de se estabilizar na sexta-feira.

Em uma longa seca após três anos de chuvas abaixo da média, as autoridades espanholas estimam que a temporada de incêndios - até então limitada ao verão - agora vá da primavera ao outono, como consequência das mudanças climáticas.

vab/mab/eg/ms/jc

Tags