O drama dos órfãos do surto de ebola na Guiné

Quase dez anos depois da maior pandemia da doença registrada na África Ocidental, jovens e crianças que perderam pais continuam esperando apoio prometido pelo governo.Fatou Bangoura, de 17 anos, parece desolada enquanto senta silenciosamente na sua casa em Coyah, na Guiné. A jovem perdeu os pais no surto de ebola em 2013. Ela e três de seus irmãos mais novos foram então levados para uma família que os abrigou. "Devido ao ebola, ficamos órfãos", lembra Bangoura. Depois de um tempo, a situação onde foram hospedados mudou. "Nossas famílias anfitriãs estão começando a se cansar de carregar nossos fardos. A obrigação de sustentar os irmãos sem apoio financeiro a sobrecarrega. "Até ter acesso à comida é difícil para nós. Devido ao ebola, perdemos a nossa educação. Atualmente nós não vamos para a escola", conta Bangoura. Segundo a jovem, o governo teria prometido cuidar dos órfãos do surto de ebola, porém, nada foi feito até agora. "A vida é difícil para nós. Nós estamos pedindo ajuda". Bangoura e seus irmãos não estão sozinhos nesta situação. Mais de 6 mil crianças perderam os pais no surto de ebola de 2013 na Guiné. Sem educação, resta o trabalho doméstico Mariama Sylla, que mora perto de Coyah, ficou órfã aos seis anos. Sem ter frequentado a escola, ela restou a ela arrumar bicos de serviço doméstico para poder sustentar a si mesma e aos irmãos. "Perdi meus pais quando tinha seis anos e já estava na primeira série. Nem eu nem meus irmãos vamos à escola. Fazemos alguns bicos para nossa sobrevivência diária", contou Sylla. "Sou a mais velha de três agora. Sou a mãe e o pai deles. Fomos totalmente abandonados pelo Estado e pela comunidade internacional". Sylla acusa funcionários do governo de roubar fundos que foram destinados aos órfãos do ebola. Muitos dos jovens nesta situação no país compartilham desta opinião. Libéria, Serra Leoa e Guiné foram o epicentro de um surto de ebola que atingiu a África ocidental entre 2013 e 2016. O primeiro caso foi registrado numa vila na Guiné em dezembro de 2013. A pandemia deixou 2 mil mortos no país. Outros mil pacientes se recuperaram, mas muitos morreram posteriormente por não ter acesso a um tratamento de acompanhamento. Promessas do governo para os órfãos Durante o surto, o governo da Guiné prometeu apoio às crianças que perderam os pais para o ebola. "Esses órfãos, porém, foram abandonados apenas seis meses após o fim da pandemia", afirma presidente da Rede Nacional de Sobreviventes do Ebola na Guiné, Amadou Oury Diallo. "No início, havia instituições e ONGs que disseram que cuidariam dos órfãos, mas, infelizmente, os esforços de atendimento duraram pouco", ressalta Diallo. Segundo ele, a maior parte dos fundos destinados às vítimas e órfãos do ebola foi desviada por funcionários do governo. Autoridades, porém, culpam a ausência de apoio aos órfãos devido à suposta falta de financiadores para os fundos. "As autoridades dizem que não há fundos, e as instituições não estão mais financiando. As famílias anfitriãs foram convidadas a continuar abrigando essas crianças por conta própria. Assim, os órfãos foram abandonados", lamenta Diallo. Muitos dos órfãos são ainda vítimas de estigmatização e discriminação. Segundo Diallo, essa situação levou a alguns a cometerem suicídio, enquanto outros ainda têm esperança que as dificuldades vão acabar. Autor: Karim Kamara