Lens vence Rennes e recupera vice-liderança do Campeonato Francês

O Lens, do artilheiro Loïs Openda, venceu neste sábado o Rennes (5º) por 1 a 0 e recuperou a vice-liderança do Campeonato Francês, aproveitando o tropeço do Olympique de Marselha (3º), que nesta 29ª rodada empatou com o Montpellier (11º).

Lens e Olympique somam ambos 60 pontos, mas o time de Marselha leva a pior no saldo de gols. O Paris Saint-Germain é o líder com 66.

A nove rodadas para o fim da Ligue 1, o Lens, grande surpresa da temporada, venceu mais uma e voltou a ser o principal perseguidor do PSG na disputa do título.

A jogada do gol da partida teve a cara da equipe: Florian Stoca, líder em número de assistências no campeonato, cruzou na medida para Openda mandar para as redes (30').

O atacante belga, de 23 anos, soma agora 15 gols no campeonato, seis deles marcados nas últimas três rodadas.

Por sua vez, o Rennes, que vinha de vitória sobre o PSG antes das datas Fifa, tem motivos para se preocupar na quinta posição, a última que dá vaga para as competições europeias. O Lille tem um ponto a menos e recebe o Lorient (8º) no domingo.

Na parte de baixo da tabela, o Auxerre (16º) se distanciou da zona de rebaixamento com sua primeira vitória em mais de um mês ao bater por 1 a 0 o Troyes (18º).

Sete jogos fecham a 29ª rodada do Campeonato Francês no domingo, com destaque para o duelo entre PSG e Lyon (10º), no Parque dos Príncipes.

-- Jogos da 29ª rodada do Campeonato Francês e classificação

- Sexta-feira:

Olympique de Marselha - Montpellier 1 - 1

- Sábado:

Auxerre - Troyes 1 - 0

Rennes - Lens 0 - 1

- Domingo:

(08h00) Lille - Lorient

(10h00) Nantes - Reims

Angers - Nice

Clermont-Ferrand FC - Ajaccio

Brest - Toulouse

(12h05) Monaco - Strasbourg

(15h45) PSG - Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 66 28 21 3 4 68 28 40

2. Lens 60 29 17 9 3 48 21 27

3. Olympique de Marselha 60 29 18 6 5 54 29 25

4. Monaco 54 28 16 6 6 57 37 20

5. Rennes 50 29 15 5 9 47 30 17

6. Lille 49 28 14 7 7 51 36 15

7. Nice 44 28 11 11 6 37 25 12

8. Lorient 44 28 12 8 8 41 37 4

9. Reims 43 28 10 13 5 36 28 8

10. Lyon 41 28 11 8 9 43 32 11

11. Montpellier 37 29 11 4 14 45 48 -3

12. Toulouse 35 28 10 5 13 43 48 -5

13. Clermont-Ferrand FC 34 28 9 7 12 27 40 -13

14. Nantes 30 28 6 12 10 30 37 -7

15. Strasbourg 26 28 5 11 12 34 46 -12

16. Auxerre 26 29 6 8 15 24 51 -27

17. Brest 24 28 5 9 14 30 46 -16

18. Troyes 21 29 4 9 16 38 62 -24

19. Ajaccio 21 28 6 3 19 20 50 -30

20. Angers 10 28 2 4 22 21 63 -42

