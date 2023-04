Barcelona goleia Elche mantém folga na liderança do Campeonato Espanhol

O líder Barcelona não deu chance para surpresas e goleou o lanterna Elche por 4 a 0 neste sábado, pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol, para abrir 15 pontos de diferença sobre o Real Madrid, que no domingo recebe o Valladolid.

Lewandowski abriu o caminho para a vitória do time catalão aproveitando bom passe do uruguaio Ronald Araújo (20').

No segundo tempo, Ansu Fati (56') fez o segundo do Barça batendo cruzado de fora da área, após boa jogada de contra-ataque.

Dez minutos depois, Gavi roubou a bola após um erro na saída do Elche e passou para Lewandowski, que não perdoou e fez o terceiro do Barcelona, seu segundo na partida.

E já com a fatura liquidada, Ferran Torres fez o quarto para fechar a goleada (70').

Esta foi a quarta vitória seguida do Barcelona em LaLiga. A última tinha sido sobre o Real Madrid, no Camp Nou, onde voltará a receber o time merengue na próxima quarta-feira, no jogo de volta das semifinais da Copa do Rei (vitória do Barça por 1 a 0 na ida em Madri).

Lewandowski, agora com 17 gols, amplia sua vantagem na artilharia do campeonato sobre o turco Enes Ünal (13 gols), do Getafe.

Por sua vez, o Elche continua caminhando a passos largos ruma à segunda divisão. Com apenas 13 pontos, o time está a 14 do Espanyol, primeiro acima da zona de rebaixamento.

Mais cedo, o Sevilla venceu o Cádiz (16º) por 2 a 0 em seu primeiro jogo após a saída do técnico argentino Jorge Sampaoli, que foi substituído por José Luis Mendilibar.

Com 31 pontos, o time da Andaluzia respira na tabela e sobe para a 13ª posição, colocando provisoriamente cinco pontos de vantagem sobre o Valencia (18º), que abre a zona da degola.

-- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Mallorca - Osasuna 0 - 0

- Sábado:

Girona - Espanyol 2 - 1

Athletic Bilbao - Getafe 0 - 0

Cádiz - Sevilla 0 - 2

Elche - Barcelona 0 - 4

- Domingo:

(09h00) Celta Vigo - Almería

(11h15) Real Madrid - Valladolid

(13h30) Villarreal - Real Sociedad

(16h00) Atlético de Madrid - Betis

- Segunda-feira:

(16h00) Valencia - Rayo Vallecano

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 71 27 23 2 2 53 9 44

2. Real Madrid 56 26 17 5 4 51 21 30

3. Atlético de Madrid 51 26 15 6 5 42 19 23

4. Real Sociedad 48 26 14 6 6 35 24 11

5. Betis 45 26 13 6 7 34 26 8

6. Villarreal 41 26 12 5 9 32 24 8

7. Athletic Bilbao 37 27 10 7 10 36 28 8

8. Rayo Vallecano 36 26 9 9 8 31 30 1

9. Osasuna 35 27 9 8 10 22 27 -5

10. Girona 34 27 9 7 11 42 42 0

11. Celta Vigo 34 26 9 7 10 32 35 -3

12. Mallorca 33 27 9 6 12 22 27 -5

13. Sevilla 31 27 8 7 12 31 42 -11

14. Getafe 30 27 7 9 11 27 34 -7

15. Valladolid 28 26 8 4 14 20 38 -18

16. Cádiz 28 27 6 10 11 21 40 -19

17. Espanyol 27 27 6 9 12 33 44 -11

18. Valencia 26 26 7 5 14 28 31 -3

19. Almería 26 26 7 5 14 30 45 -15

20. Elche 13 27 2 7 18 19 55 -36

