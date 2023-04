Alvo da CBF para assumir a Seleção, Ancelotti diz que quer cumprir contrato com o Real Madrid

O técnico do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, se mostrou neste sábado lisonjeado com o interesse da CBF em tê-lo no comando da Seleção Brasileira, mas afirmou que quer cumprir seu contrato com o clube espanhol.

"Cada um pode dizer o que quiser, e depois tem a realidade. No meu caso, é bem simples, tenho contrato e quero cumprir, porque gosto do Real Madrid, gosto deste clube e tudo o que pode acontecer depois, meu contrato, é o futuro, e ninguém sabe do futuro", afirmou Ancelotti em entrevista coletiva.

O italiano, cujo vínculo com o Real Madrid vai até 2024, reiterou mais uma vez seu compromisso com a equipe merengue.

"A realidade é que a seleção do Brasil me quer, fico feliz com isso, me deixa muito empolgado. Depois, é preciso respeitar o contrato, um contrato que quero cumprir", insistiu.

Ancelotti ressaltou novamente que irá continuar no Real Madrid enquanto o clube espanhol o quiser.

"É uma questão bastante simples, não me surpreende que existam esses rumores, mas tudo isso não me preocupa. Tudo está muito claro, continuo aqui até que o Madrid me permita continuar aqui", disse

"Percebo muito carinho do presidente, da torcida, dos jogadores. O ambiente é muito tranquilo ao meu redor, e eu também estou muito tranquilo. Temos dois meses e meio para ganhar dois títulos", acrescentou.

Perguntado sobre se teria uma reunião com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, Ancelotti respondeu que não veria problemas em recebê-lo.

"Não o conheço, se ele quiser falar comigo, adoraria encontrá-lo e cumprimentá-lo", afirmou.

O Real Madrid, vice-líder do Campeonato Espanhol, enfrenta no domingo o Villarreal no estádio Santiago Bernabéu, pela 27ª rodada, precisando vencer para não se distanciar ainda mais do líder Barcelona na disputa pelo título.

