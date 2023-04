Alcaraz cai nas semis do Masters 1000 de Miami e perde liderança do ranking da ATP

O tenista espanhol Carlos Alcaraz foi eliminado pelo italiano Jannik Sinner nas semifinais do Masters 1000 de Miami nesta sexta-feira, derrota que custará o posto de líder do ranking da ATP, que voltará a ser do sérvio Novak Djokovic.

Alcaraz, que precisava defender o título do ano passado em Miami, foi derrotado por 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (4/7), 6-4 e 6-2, em um espetacular duelo de mais de três horas.

Sinner, número 11 do mundo, saiu desta vez vencedor em mais um confronto entre duas das grandes promessas do tênis e vai disputar sua primeira final de Masters 1000, contra o russo Daniil Medvedev, no domingo.

"Isto significa muito, obviamente. Nós dois jogamos em um nível muito alto mais uma vez. Só tentei dar o melhor de mim", disse o italiano depois da partida. "Nós jogamos um tênis muito agressivo e hoje (a vitória) veio para o meu lado".

Aos 19 anos, Alcaraz vinha de uma sequência de dez vitórias sem perder nenhum set, com o título do Masters 1000 de Indian Wells há duas semanas, vencendo Sinner nas semifinais e Medvedev na decisão.

Com a eliminação do jovem espanhol, Djokovic voltará a ser o número 1 do mundo, apesar de não ter viajado aos Estados Unidos por não ter se vacinado contra a covid-19.

"Claro que é uma pena, mas tive a oportunidade de conseguir a 'dobradinha' (Indian Wells e Miami) e tenho mais anos para tentar. Tudo o que posso pensar é em melhorar meu nível e vencer Jannik", afirmou Alcaraz.

Alcaraz e Sinner fizeram um primeiro set de alto nível, com o espanhol conseguindo se recuperar de uma desvantagem de 4-1 até vencer no tiebreak.

No segundo, chegou a abrir 4-3 contra o italiano, que embora tenha sido o primeiro a sofrer com cãibras, resistia com unhas e dentes a uma terceira derrota consecutiva no confronto direto.

No nono game, Sinner conseguiu uma quebra decisiva para que Alcaraz perdesse seu primeiro set no torneio e sofresse até o final do jogo com problemas físicos.

Com quase duas horas e meia de partida, Alcaraz começou a cometer erros e teve seu saque quebrado na primeira oportunidade. Também sofrendo com cãibras, ele teve que se agachar várias vezes na quadra e flexionar as pernas para aguentar as dores.

"Comecei a sentir cãibras no início do terceiro set, mas essa não foi a razão da derrota", ressaltou o espanhol, que atribuiu o problema a um longo descanso de cinco minutos no vestiário após perder o segundo set.

"Depois comecei a me sentir melhor. Mas Jannik foi melhor do que eu no terceiro set. Essa é a verdade", admitiu Alcaraz.

O jogo se transformou em uma montanha russa de emoções, com ambos os tenistas se recusando a aceitar uma derrota, com o espanhol chegando a conseguir um break point para empatar o set.

Mas ao contrário dos últimos duelos entre ambos, Sinner conseguiu confirmar a vitória e acabou recebendo a torcida de seu adversário e amigo para a final de domingo.

"Vai com tudo, vou torcer por você", disse Alcaraz ao final do duelo.

