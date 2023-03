Verstappen e Alonso ditam ritmo nos treinos do GP da Austrália

O atual bicampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) fez o melhor tempo na primeira sessão de treinos livres do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, enquanto Fernando Alonso (Aston Martin) dominou a segunda, afetada pela chuva, nesta sexta-feira em Melbourne.

O holandês e o espanhol foram os únicos a ficar abaixo da barreira de um minuto e 19 segundos, confirmando o que se viu nas duas primeiras corridas da temporada: a Red Bull é a grande dominadora e a Aston Martin é a surpresa do Mundial.

Apesar de os resultados dos treinos livres de sexta-feira não serem sempre reveladores do que vai acontecer no sábado na classificação, algumas lições podem ser tiradas, principalmente da primeira sessão, já que a segunda foi marcada pela chuva após apenas 15 minutos.

A Red Bull, que voou nos Grandes Prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita, conquistando as duas poles e os dois primeiros lugares em ambas as corridas, parece bem posicionada para manter seu domínio.

No entanto, nesta sexta-feira o mexicano Sergio Pérez deixou a segunda colocação, surpreendentemente alcançado pelo britânico Lewis Hamilton (Mercedes) no final da primeira sessão, e terminou em sétimo na segunda, pouco antes da chuva.

Vestappen, que largou mal nas duas primeiras sessões, uma com um giro e outra saindo da pista, ficou em primeiro e terceiro, tornando-se o favorito à pole position.

O outro piloto da Mercedes, George Russell, ficou em quarto na segunda sessão.

Alonso, 41, campeão mundial em 2005 e 2006 com a Renault, parece rejuvenescer toda vez que entra em seu Aston Martin.

"Foi uma boa sexta-feira para nós, ainda temos trabalho para amanhã, mas no momento o carro parece se comportar bem. Não é esperado que chova no sábado e gostaríamos que assim fosse, nas duas primeiras corridas fomos competitivos na pista seca", analisou Alonso.

As Ferraris, decepcionantes até o momento, tiveram um bom dia, com o segundo lugar do monegasco Charles Leclerc, vencedor na Austrália na temporada passada, na segunda sessão do dia. Antes havia sido sexto.

Seu companheiro, o espanhol Carlos Sainz, foi quinto nas duas sessões.

"Fizemos algumas mudanças nas regulagens e foi interessante ver que estamos indo na direção certa. Isso não significa que somos tão rápidos quanto nossos concorrentes, que parecem estar um pouco à nossa frente", disse Leclerc.

A Alpine foi confirmada como a quinta força no grid. Depois do decepcionante 16º lugar na primeira sessão, o francês Esteban Ocon foi sexto na segunda, enquanto seu compatriota Pierre Gasly terminou as duas vezes no Top-10 (8º e 10º).

A McLaren, em grande dificuldade nas duas primeiras corridas, ressurgiu graças a Lando Norris (8º e 7º), enquanto o australiano Oscar Piastri foi 14º e 12º diante de sua torcida.

Por outro lado, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) esclareceu nesta sexta-feira a forma como as equipes de Fórmula 1 devem cumprir as penalizações, depois das dúvidas com o caso de Fernando Alonso na corrida anterior na Arábia Saudita.

O veterano piloto espanhol recebeu uma sanção após a corrida por se considerar que uma primeira penalização não tinha sido devidamente aplicada, que cumpriu numa primeira parada nos boxes. Essa segunda punição o fez perder o terceiro lugar, antes de um recurso que horas depois lhe permitiu recuperá-lo.

A partir de agora, "quando um carro está imobilizado no pit lane (...) não pode ser trabalhado durante toda a duração da penalização", disse a FIA em uma atualização de seu regulamento esportivo.

"Até novo aviso, neste contexto, o ato de tocar fisicamente o carro ou o piloto com a mão, com ferramentas ou com equipamentos durante a penalização será considerado como um trabalho", disse o diretor esportivo Steve Nielsen em um comunicado da Fórmula One, promotora da competição.

