Trump não será algemado e ficou em "choque" ao ser indiciado, diz advogado

Joe Tacopina, advogado do ex-presidente norte-americano Donald Trump (Republicanos), relatou que o cliente ficou em "choque" ao ser indiciado por um grande júri da cidade de Nova York, nesta quinta-feira, 30. A acusação decorre de um caso envolvendo Trump e a atriz pornô Stormy Daniels, a quem o ex-presidente pagou US$ 130 mil em troca do silêncio.

“O presidente não será algemado”, disse. “Tenho certeza de que tentarão tirar alguma alegria disso, de vê-lo desfilando”, pontuou o advogado. Tacopina acredita que a situação não chegará a ser um “circo”, visto que “há muitos grupos envolvidos e penso que não vão permitir isso”.

O júri da cidade de Nova York acusou Trump de comprar o silêncio da atriz pornô Stormy Daniels, para que ela mantivesse em sigilo o suposto relacionamento extraconjugal entre ambos. O pagamento oferecido à Daniels foi de US$ 130 mil, que não é visto crime, mas pode ser considerado como “honorários advocatícios”, visto que foi uma tentativa de esconder a natureza do pagamento.

O ex-presidente pode responder pelo crime de falsidade ideológica e por ter descumprido as leis sobre financiamento de campanhas. O primeiro delito é menos grave se comparado ao segundo. Além da acusação de “honorários advocatícios”, Trump enfrenta outras investigações criminais nos níveis estadual e federal decorrentes de eventuais irregularidades realizadas antes, durante e depois do mandato, que perdurou de 2017 a 2021.

Na Geórgia, um promotor apura as tentativas do ex-presidente e dos seus aliados de anular a derrota eleitoral do parlamentar em 2020 no Estado. Trump também é alvo de investigação federal sobre a gestão de documentos sigilosos, bem como a sua possível participação nos ataques terroristas ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021.

Ser indiciado nos Estados Unidos não significa necessariamente que a pessoa é culpada, mas que ela foi acusada formalmente de um crime após ser investigada pela polícia. Todavia, o episódio pode prejudicar a candidatura de Trump à presidência dos EUA em 2024, visto que ele continua sendo uma aposta do partido Republicanos para a corrida eleitoral.

Essa é a primeira vez na história do país que um ex-presidente dos Estados Unidos é indiciado por um crime na Justiça.

