Salvar a coroação de Charles III, a nova missão para James Bond

O lendário agente britânico James Bond está correndo para salvar a coroação de Charles III, na trama de um novo romance a ser publicado pouco antes da cerimônia de 6 de maio - anunciaram seus editores nesta sexta-feira (31).

O autor e ator Charlie Higson foi contratado para escrever o livro, no qual Bond deve desmantelar os planos do excêntrico Athelstan de Wessex para sabotar a luxuosa cerimônia de coroação na Abadia de Westminster, informa a Ian Fleming Publications.

Higson, de 64 anos, já escreveu cinco romances da série "Young Bond", que conta as aventuras adolescentes do mítico agente ficcional criado por Ian Fleming.

Este novo livro, que começará a ser vendido a partir de 4 de maio, dois dias antes da coroação de Charles III, terá como título "On His Majesty's Secret Service" ("A Serviço Secreto de Sua Majestade", em tradução literal), versão no masculino do título que Fleming deu ao seu décimo romance, publicado em 1º de abril de 1963, "On Her Majesty's Secret Service", em referência à rainha Elizabeth II.

"Quando a Ian Fleming Publications me propôs a ideia de escrever uma história de Bond para adultos há pouco mais de um mês, me emocionei, até que me dei conta de que tinha de estar pronta para a coroação em maio", disse Higson.

"Tê-lo escrito e entregue em tão pouco tempo ia tão tenso e emocionante quanto qualquer missão de Bond", acrescentou, brincando que pelo menos não terá de se esquivar de nenhuma bala.

Higson prometeu o coquetel usual de "sexo, violência, carros, um vilão excêntrico com um capanga desagradável e, claro, o próprio Bond".

A renda obtida com as vendas do livro será destinada para o National Literacy Trust, que contribui para a alfabetização de crianças carentes.

"A coroação do rei Charles III é uma ocasião transcendental para o país", afirmou a diretora da Ian Fleming Publications, Corinne Turner.

"A gente se perguntava como poderíamos celebrá-la", no 60º aniversário do romance de Fleming, "e a resposta parecia óbvia", completou.

