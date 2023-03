Olympique de Marselha empata com Montpellier (1-1) e segue em má fase

O Olympique de Marselha (2º) não passou do empate (1-1) em casa diante do Montpellier (11º), nesta sexta-feira em jogo que abriu a 29ª rodada da Ligue 1 francesa, e confirmou seus problemas em casa nesta temporada.

Na tabela, o Marselha começou o dia a sete pontos do líder Paris Saint-Germain. Agora está provisoriamente a seis pontos, mas a equipe da capital recebe o Lyon (10º) no domingo, com a possibilidade de aumentar a margem para nove em caso de vitória no Parque dos Príncipes.

O Montpellier abriu o placar aos 12 minutos com um gol de Arnaud Nordin e aos 44 empatou de pênalti para o OM, Matteo Guendouzi.

Este duelo põe fim às ilusões do Marselha na perseguição ao PSG, depois de ter perdido três pontos na rodada anterior.

A irregularidade diante de seus torcedores no estádio Vélodrome está afetando o Marselha nesta temporada.

O time não venceu nos últimos cinco jogos do campeonato em casa e seu último triunfo em casa na Ligue 1 remonta a uma vitória sobre o Lorient em 14 de janeiro.

"Nossos resultados em casa e fora é algo de que falamos muito, não quer falar mais sobre isso. Hoje não fomos bons o suficiente para vencer. A pausa para os jogos de seleções nos custou caro. Muitos jogadores estavam mentalmente e psicologicamente cansados", analisou o técnico Igor Tudor.

O empate desta sexta-feira não só complica a luta pelo título do Olympique de Marselha, como pode fazer com que o Lens, terceiro com três pontos de vantagem, o alcance neste sábado caso vença o Rennes (5º) fora de casa.

Vários jogadores do Marselha mostraram sinais de cansaço desde o início do jogo, após a janela das partidas de seleções deste mês de março.

Sem Pau Lopez, doente esta semana e fisicamente abalado, a surpresa do time titular foi Vitinha, escalado no ataque ao lado de Ruslan Malinovskyi e o chileno Alexis Sánchez. Este último, fundamental com uma dobradinha na vitória em Reims na rodada anterior, não conseguiu marcar nesta ocasião.

No segundo tempo, o Montpellier até teve uma grande chance de vencer, mas Wahbi Khazri, muito bem posicionado, mandou para fora aos 66 minutos.

Na próxima semana, o Marselha viajará até o Lorient e voltará a jogar fora de casa, onde vem obtendo melhores resultados do que em seu próprio estádio.

-- Resultados da 29ª rodada da Ligue 1 francesa e classificação:

- Sexta-feira:

Olympique de Marselha - Montpellier 1 - 1

- Sábado:

(12h00) Auxerre - Troyes

(16h00) Rennes - Lens

- Domingo:

(08h00) Lille - Lorient

(10h00) Nantes - Reims

Angers - Nice

Clermont-Ferrand FC - Ajaccio

Brest - Toulouse

(12h05) Monaco - Strasbourg

(15h45) PSG - Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 66 28 21 3 4 68 28 40

2. Olympique de Marselha 60 29 18 6 5 54 29 25

3. Lens 57 28 16 9 3 47 21 26

4. Monaco 54 28 16 6 6 57 37 20

5. Rennes 50 28 15 5 8 47 29 18

6. Lille 49 28 14 7 7 51 36 15

7. Nice 44 28 11 11 6 37 25 12

8. Lorient 44 28 12 8 8 41 37 4

9. Reims 43 28 10 13 5 36 28 8

10. Lyon 41 28 11 8 9 43 32 11

11. Montpellier 37 29 11 4 14 45 48 -3

12. Toulouse 35 28 10 5 13 43 48 -5

13. Clermont-Ferrand FC 34 28 9 7 12 27 40 -13

14. Nantes 30 28 6 12 10 30 37 -7

15. Strasbourg 26 28 5 11 12 34 46 -12

16. Brest 24 28 5 9 14 30 46 -16

17. Auxerre 23 28 5 8 15 23 51 -28

18. Troyes 21 28 4 9 15 38 61 -23

19. Ajaccio 21 28 6 3 19 20 50 -30

20. Angers 10 28 2 4 22 21 63 -42

