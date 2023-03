Mallorca resiste com dez jogadores e empata (0-0) com Osasuna

O Mallorca, que jogou os últimos vinte minutos com dez homens, empatou em 0 a 0 em casa com o Osasuna, nesta sexta-feira, em jogo da primeira rodada da 27ª rodada do Campeonato Espanhol.

José Manuel Copete foi expulso e deixou sua equipe com um a menos no segundo tempo (69'), complicando a missão dos donos da casa, que, no entanto, conseguiram resistir sem sofrer gols graças à inspiração do goleiro sérvio Predrag Rajkovic.

Na classificação, o Osasuna segue na nona colocação, enquanto aguarda os demais resultados da rodada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Mallorca é décimo primeiro, dois pontos atrás de seu adversário desta sexta-feira.

Esse foi o último jogo do Osasuna antes de viajar até Bilbao na terça-feira para enfrentar o Athletic pela partida de volta das semifinais da Copa do Rei. O time navarro defenderá a vantagem de 1 a 0 obtida na ida, em Pamplona, em San Mamés.

Na Liga, o Osasuna fechou um mês de março bastante negativo, em que disputou quatro jogos e não venceu nenhum deles (dois empates e duas derrotas).

Já o Mallorca chega ao quinto jogo consecutivo sem vencer (três derrotas e dois empates).

O líder da LaLiga espanhola, o Barcelona (1º), visita o lanterna Elche (20º) neste sábado.

A equipe catalã chega a este fim de semana com uma vantagem de 12 pontos sobre o Real Madrid (2º), que recebe o Valladolid (16º), no Santiago Bernabéu, no domingo.

-- Resultados da 27ª rodada da Liga espanhola:

- Sexta-feira:

Mallorca - Osasuna 0 - 0

- Sábado:

(09h00) Girona - Espanyol

(11h15) Athletic Bilbao - Getafe

(13h30) Cádiz - Sevilla

(16h00) Elche - Barcelona

- Domingo:

(09h00) Celta Vigo - Almería

(11h15) Real Madrid - Valladolid

(13h30) Villarreal - Real Sociedad

(16h00) Atlético de Madrid - Betis

- Segunda-feira:

(16h00) Valencia - Rayo Vallecano

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 68 26 22 2 2 49 9 40

2. Real Madrid 56 26 17 5 4 51 21 30

3. Atlético de Madrid 51 26 15 6 5 42 19 23

4. Real Sociedad 48 26 14 6 6 35 24 11

5. Betis 45 26 13 6 7 34 26 8

6. Villarreal 41 26 12 5 9 32 24 8

7. Athletic Bilbao 36 26 10 6 10 36 28 8

8. Rayo Vallecano 36 26 9 9 8 31 30 1

9. Osasuna 35 27 9 8 10 22 27 -5

10. Celta Vigo 34 26 9 7 10 32 35 -3

11. Mallorca 33 27 9 6 12 22 27 -5

12. Girona 31 26 8 7 11 40 41 -1

13. Getafe 29 26 7 8 11 27 34 -7

14. Sevilla 28 26 7 7 12 29 42 -13

15. Cádiz 28 26 6 10 10 21 38 -17

16. Valladolid 28 26 8 4 14 20 38 -18

17. Espanyol 27 26 6 9 11 32 42 -10

18. Valencia 26 26 7 5 14 28 31 -3

19. Almería 26 26 7 5 14 30 45 -15

20. Elche 13 26 2 7 17 19 51 -32

./bds/dr/aam

Tags