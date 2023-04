'Influenciador' Andrew Tate vai para prisão domiciliar ma Romênia

O polêmico "influenciador" britânico-americano Andrew Tate e seu irmão, Tristan, presos no final de dezembro na Romênia em um caso de cafetinagem, saíram da prisão nesta sexta-feira (31) e vão permanecer em prisão domiciliar, segundo uma decisão da corte de apelações de Bucareste.

O tribunal "recusa a proposta da promotoria de prolongar a prisão provisória" e "substitui a medida preventiva ordenada sobre os detidos", por uma "prisão domiciliar", diz a sentença à qual a AFP teve acesso.

Os dois irmãos, Andrew, de 36 anos, e Tristan, de 34, são suspeitos de terem enganado "várias vítimas, inclusive menores" de idade com fins de "exploração sexual", particularmente para a produção de filmes pornográficos, segundo o Ministério Público de Luta contra o Crime Organizado (DIICOT).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Os juízes tomaram a decisão correta", disse Tristan Tate, cujo irmão permaneceu em silêncio. "Vamos voltar para casa", acrescentou, falando em romeno.

Sua defesa denunciou em várias ocasiões que se trata de um caso vazio, sem provas tangíveis, e negou que haja risco de fuga, argumentando que seus clientes têm vínculos com o país.

Com eles foram libertadas duas mulheres romenas, uma ex-policial e a namorada de Andrew Tate, detidas com os irmãos em 29 de dezembro em uma vasta operação, executada após meses de investigação.

Os homens são suspeitos de terem enganado "várias vítimas, incluindo menores" de idade com o objetivo de "exploração sexual, particularmente para a produção de filmes pornô, segundo DIICOT.

Andrew Tate, um boxeador aposentado, ficou conhecido como participante do programa Big Brother no Reino Unido, em 2016, mas foi expulso em seguida após a divulgação de um vídeo no qual aparecia agredindo uma mulher.

Voltou-se, então, para as redes sociais, onde se tornou uma celebridade, monetizando conselhos para ajudar homens a enriquecer enquanto enaltece um ideário machista.

Atualmente, conta com milhões de seguidores, a maioria adolescentes e jovens do mundo anglo-saxão, fascinados por suas ideias sobre como tratar as mulheres e sua exibição de músculos, charutos e carros de luxo.

Andrew Teate é um dos nomes mais pesquisados no Google.

Seu perfil foi suspenso no passado nas redes sociais devido a suas colocações misóginas, mas sua conta no Twitter, com 5,4 milhões de seguidores, foi devolvida quando o bilionário Elon Musk comprou a plataforma.

hbo-bg/aoc/dl/dd/mvv

Tags