Eintracht Frankfurt empata com Bochum (1-1) em casa na abertura da 26ª rodada da Bundesliga

O Eintracht Frankfurt (6º) tropeçou em sua busca por uma posição no G4 e a classificação para a próxima Liga dos Campeões ao não passar do empate em 1 a 1 em casa com o Bochum (14º), nesta sexta-feira, no jogo que abriu a 26ª rodada da Bundesliga.

O Bochum, que luta pela permanência, abriu o placar aos 13 minutos por meio do japonês Takuma Asano e aos 22 minutos o francês Randal Kolo Muani empatou para o Eintracht de pênalti.

Com 41 pontos, o Eintracht está provisoriamente a cinco pontos do quarto colocado Freiburg, que pode aumentar sua vantagem no sábado com o jogo em casa contra o Hertha Berlim (16º).

Já o Bochum consegue este valioso ponto em Frankfurt e continua com sua boa sequência, depois de ter vencido o Colonia e o RB Leipzig nas duas rodadas anteriores.

A partida de maior destaque do fim de semana na Alemanha será neste sábado, em Munique: um 'Klassiker' de extrema importância em que o Bayern (2º) recebe o líder Borussia Dortmund (1º).

A equipe de Dortmund chega a esta partida com apenas um ponto de vantagem na tabela.

O Bayern terá a estreia de seu novo treinador, Thomas Tuchel, ex-técnico do Borussia Dortmund que recentemente substituiu Julian Nagelsmann.

-- Jogos da 26ª rodada da Bundesliga:

- Sexta-feira:

Eintracht Frankfurt - Bochum 1 - 1

- Sábado:

(10h30) 1. FC Union Berlin - Stuttgart

Schalke 04 - Bayer Leverkusen

Wolfsburg - Augsburg

RB Leipzig - Mainz

Freiburg - Hertha Berlim

(13h30) Bayern de Munique - Borussia Dortmund

- Domingo:

(10h30) Colônia - B. Moenchengladbach

(12h30) Werder Bremen - Hoffenheim

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Borussia Dortmund 53 25 17 2 6 55 31 24

2. Bayern de Munique 52 25 15 7 3 72 27 45

3. 1. FC Union Berlin 48 25 14 6 5 38 28 10

4. Freiburg 46 25 13 7 5 38 34 4

5. RB Leipzig 45 25 13 6 6 49 30 19

6. Eintracht Frankfurt 41 26 11 8 7 47 37 10

7. Wolfsburg 38 25 10 8 7 44 32 12

8. Bayer Leverkusen 37 25 11 4 10 45 40 5

9. Mainz 37 25 10 7 8 40 36 4

10. B. Moenchengladbach 31 25 8 7 10 40 44 -4

11. Werder Bremen 31 25 9 4 12 39 48 -9

12. Augsburg 28 25 8 4 13 32 45 -13

13. Colônia 27 25 6 9 10 33 44 -11

14. Bochum 26 26 8 2 16 28 57 -29

15. Hoffenheim 22 25 6 4 15 33 45 -12

16. Hertha Berlim 21 25 5 6 14 30 48 -18

17. Schalke 04 21 25 4 9 12 21 45 -24

18. Stuttgart 20 25 4 8 13 29 42 -13

