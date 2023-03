Conselho do FMI valida plano de ajuda de US$ 15,6 bilhões à Ucrânia

O Conselho do Fundo Monetário Internacional (FMI) validou, nesta sexta-feira (31), um plano de ajuda à Ucrânia de US$ 15,6 bilhões (cerca de R$ 79 bilhões), que já havia sido firmado em 21 de março com Kiev, informou a entidade em um comunicado.

A decisão abre as portas para um primeiro desembolso de US$ 2,7 bilhões (aproximadamente R$ 14 bilhões) ao país.

O plano de quatro anos busca "sustentar a reativação econômica gradual" do país, "criando condições de um crescimento a longo prazo, em um contexto de reconstrução após o conflito e no caminho para sua adesão à União Europeia", diz o texto.

Desde o início da ofensiva russa, em 24 de fevereiro de 2022, a Ucrânia recebeu mais de US$ 20 bilhões (em torno de R$ 102 bilhões) em empréstimos ou doações do Banco Mundial e mais de US$ 110 bilhões (cerca de R$ 559 bilhões) dos Estados Unidos, incluindo apoio militar.

Boa parte destes recursos permitiu que a Ucrânia garantisse o funcionamento dos serviços públicos e o pagamento dos salários de seus funcionários, além de auxiliar os deslocados internos.

O FMI estima que a economia ucraniana vai se recuperar parcial e gradualmente ao longo do ano, sobretudo graças à manutenção de sua infraestrutura essencial, como a rede elétrica, que ainda está sob ataques da Rússia.

