Conselho de Segurança da ONU preocupado com armas nucleares russas em Belarus

A maioria de membros do Conselho de Segurança da ONU expressou, nesta sexta-feira (31), sua preocupação com a implantação de armas nucleares "táticas" russas em Belarus, o que poderia trazer um risco de proliferação nuclear.

"É um golpe adicional à arquitetura de controle de armamentos, a estabilidade da Europa e a paz e a segurança internacional", denunciou o embaixador francês nas Nações Unidas, Nicolas de Rivière, durante a reunião solicitada pela Ucrânia.

"Sejamos claros, nenhum país evocou a possibilidade de usar armas nucleares neste conflito, nenhum país ameaça a soberania russa", declarou o embaixador britânico adjunto, James Kariuki.

O anúncio russo, em 25 de março, em plena guerra na Ucrânia, é "uma nova tentativa de intimidar e constranger. Não funcionou até agora e não funcionará. Seguiremos apoiando os esforços da Ucrânia para se defender", acrescentou.

Apesar de França, Reino Unido, Estados Unidos e demais membros do Conselho condenarem o anúncio feito por Moscou, outros apontaram tanto a russos quanto aos ocidentais.

"Não se cura o mal com o mal", advertiu o embaixador brasileiro Ronaldo Costa Filho.

A Rússia justificou sua implantação nuclear em Belarus como uma resposta ao posicionamento de armas nucleares americanas na Europa, no marco do acordo de "partilha nuclear" da Otan.

Porém, "reagir a um acordo de partilha nuclear posicionando armas em um Estado não nuclear também é uma violação das obrigações acordadas no TNP", o Tratado de Não-Proliferação Nuclear, afirmou o embaixador brasileiro.

A China pediu a "abolição dos acordos de partilha nuclear" e que "não se realize nenhuma implantação de armas nucleares no exterior", por meio do embaixador Geng Shuang, sem citar nenhum país em particular.

