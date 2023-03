Comunicado do Business Wire :UF Health Jacksonville

A UF Health Jacksonville concedeu hoje o Prêmio Robert Wears de Segurança do Paciente de 2023 a seis vencedores por seus esforços na segurança do paciente em todo o mundo.

O prêmio é concedido em homenagem a Robert L. Wears, M.D., MS, PhD, por seu trabalho pioneiro na melhoria da segurança do paciente. O Dr. Wears atuou como médico de medicina de emergência na UF College of Medicine em Jacksonville por quase três décadas e transformou a pesquisa de segurança do paciente. O prêmio homenageia os vencedores em quatro categorias que tiveram um impacto significativo no campo da segurança do paciente através da análise crítica, pesquisa, educação ou difusão de conhecimento.

"O trabalho do Dr. Wears na segurança do paciente teve um impacto incrível, e os homenageados com este prêmio em seu nome continuaram esse legado", disse Steven A. Godwin, M.D., FACEP, presidente do Departamento de Medicina de Emergência da UF Health Jacksonville. "Felicitamos todos os nossos estimados vencedores por sua paixão, dedicação e liderança na segurança do paciente. O trabalho deles é fundamental para melhorar os resultados dos pacientes e criar um sistema de saúde mais seguro em todo o mundo".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os vencedores deste ano, agraciados em uma premiação virtual hoje, são:

Individual:Dra. Kathryn Kellogg, vice-presidente de Segurança do Paciente no MedStar Institute em Maryland Joe Kiani, fundador da Patient Safety Movement Foundation e fundador, diretor executivo e presidente da Masimo, Califórnia

Organização:Dr. Saravana Kumar (Índia) e o Grupo de Interesse Especial da Federação Internacional de Medicina de Emergência e Qualidade / Segurança do Paciente

Team:Dr. David Nash e Charles Wohlforth, Pensilvânia

Voluntário:Dra. Anna Palmisano, Maryland.

O Dr. Wears forneceu mentoria e orientação a uma série de profissionais de saúde que buscam carreiras em ciências da segurança, e, durante sua longa carreira, atuou nos conselhos editoriais de 10 importantes periódicos médicos e de segurança do paciente e for revisor de dezenas de outros. O prêmio em sua homenagem foi criado em 2018 para destacar os profissionais de saúde que causam um impacto significativo no campo da segurança do paciente através da análise crítica, pesquisa, educação ou difusão de conhecimento.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230330005825/pt/

Contato

Dan Leveton Gerente de relações com a mídia 904-244-3268 (escritório)

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags