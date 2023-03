Comunicado do Business Wire :AM Best

Ao citar fatores abrangentes adversos que continuam a alimentar uma maior incerteza para a economia do Brasil, a AM Best está mantendo perspectiva negativa do segmento de mercado no mercado de resseguros do país.

No Relatório de Segmento de Mercado da AM Best, com o título "Perspectivas do Segmento de Mercado: Resseguros no Brasil", a AM Best também reconhece que o setor de resseguros do Brasil permanece um tanto isolado, devido à restriçõe regulatórias para ativos estrangeiros que limitam o crescimento das resseguradoras locais no exterior. Contudo, um ambiente de taxas de juros persistentemente altas e preços elevados para exposições de risco ajudaram a estimular o crescimento.

Os prêmios de resseguro continuam crescendo anualmente (líquidos de comissões), impulsionados principalmete pelas linhas de negócios automotivo, agrícola, pessoas físicas e patrimonial. Porém, o crescimento é compensado em parte por sinistros em uma linha específica de negócios.

"A linha agrícola, que é a segunda maior linha de negócios em resseguros no Brasil, registrou um aumento nos sinistros devido a interrupções nas safras em 2021, seguido por um sinistro catastrófico casusado pela seca no sul do Brasil em 2022, o que afetou significativamente as empresas locais," disse Ricardo Rodríguez Pérez, analista financeiro da AM Best. "Como resultado, as (res)seguradora diminuíram suas exposições no segmento, lideradas por players offshore que vinham reduzindo sua exposição geral ao risco."

O segmento de (res)seguros do país vem se beneficiando das taxas de juros mais altas, devido à capacidade das empresas em aumentar receita financeira-com juros altos, à medida que as reservas são investidas. A receita de investimentos contribuiu significativamente para a lucratividade do setor de resseguros do Brasil nos últimos anos. Melhorar as contas fiscais continua sendo um dos principais desafios do país, pois os programas de assistência à renda do governo (iniciados durante a pandemia de COVID-19) contribuíram para o elevado endividamento, segundo o relatório.

A desvalorização da moeda diminuiu o tamanho e o perfil do mercado local de resseguros do Brasil e pode reduzir sua atratividade às resseguradoras globais. Além disto, as empresas multinacionais que enviam dividendos ou cedem prêmios ao exterior, ou que são consolidadas com operações fora do Brasil, ficam expostas a oscilações cambiais ao fazier pagamentos de sinistros em reais.

