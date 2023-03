Brasil registra novo aumento do desemprego de 8,6%

O índice de desemprego no Brasil aumentou para 8,6% no período de dezembro a fevereiro, e atinge 9,2 milhões de pessoas que buscam trabalho e não conseguem, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (31).

No trimestre móvel anterior (novembro-janeiro), o desemprego registrou seu primeiro aumento em um ano e meio.

Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no último trimestre de 2022, o índice foi de 7,9%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar do aumento, o valor do período de dezembro a fevereiro é o menor desde 2015. No mesmo trimestre do ano passado, por exemplo, a taxa ficou em 11,2%.

Segundo Adriana Beringuy, coordenadora de pesquisa do IBGE, esse aumento pode indicar um retorno à sazonalidade normal do mercado de trabalho, que costuma registrar um aumento momentâneo do desemprego nessa época do ano.

Trata-se de um aumento após "seis trimestres de quedas significativas seguidas, que foram muito influenciadas pela recuperação do trabalho no pós-pandemia", explica.

"Se olharmos retrospectivamente, na série histórica da pesquisa, todos os trimestres móveis encerrados em fevereiro são marcados pela expansão da desocupação, com exceção de 2022", acrescenta.

Segundo o IBGE, 38,9% dos trabalhadores brasileiros trabalham na informalidade, sem carteira assinada, e muitos deles em condições precárias.

lg/mel/app/aa

Tags