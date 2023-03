Acusação contra Trump leva eleição a terreno desconhecido; republicanos criticam ação

A nova acusação formal contra o ex-presidente americanos Donald Trump levou as eleições presidenciais de 2024 a um terreno desconhecido, plantando a possibilidade de que o principal candidato para levar a nomeação republicana competirá para o cargo de presidente ao mesmo tempo em que enfrenta um julgamento por acusações penais em Nova York.

Em reconhecimento à influência que o ex-presidente tem entre os eleitores que decidirão quem será o candidato do Partido Republicano nas primárias do ano que vem, políticos republicanos rapidamente criticaram as acusações.

Sem mencionar Trump pelo nome, o governador da Flórida, Ron DeSantis, sinalizou que a ação era "anti-estadounidense". O ex-vice-presidente Mike Pence, cuja vida correu perigo logo após Trump incitar uma insurreição no Capitólio federal, comentou à CNN que as acusações eram "indignantes".

