Zagueiro croata Vuskovic, do Hamburgo, é suspenso por dois anos por doping

O zagueiro croata Mario Vuskovic, de 21 anos, do Hamburgo foi suspenso por dois anos após um exame antidoping positivo por EPO em meados de setembro do ano passado, anunciou nesta quinta-feira a Federação Alemã de Futebol (DFB) em um comunicado.

O exame realizado no dia 16 de setembro de 2022 durante um treino revelou vestígios de EPO na urina de Vuskovic, tanto em sua amostra A quanto na B. A sanção de dois anos entra em vigor em 15 de novembro de 2022.

O jogador e o Hamburgo (2ª divisão alemã) recorreram da decisão da DFB. A Agência Antidoping Alemã (NADA) e a Agência Antidoping Mundial (WADA) também podem apresentar um recurso, no prazo de uma semana.

"Todas as análises revelaram uma quantidade pequena, mas claramente visível, de EPO", explicou Stephan Oberholz, presidente do tribunal desportivo da DFB (Sportgericht), que julga em primeira instância casos de doping no futebol alemão.

