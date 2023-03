Wolfsburg elimina PSG e vai enfrentar Arsenal nas semifinais da Champions feminina

O Wolfsburg vai enfrentar o Arsenal em uma das semifinais da Liga dos Campeões feminina após eliminar o Paris Saint-Germain nesta quinta-feira, com um empate (1-1) em que a equipe francesa não conseguiu superar o resultado adverso do jogo de ida na Alemanha (1-0).

Alexandra Popp colocou as alemãs na frente aos 20 minutos e Kadidiatou Diani empatou para o PSG (30'), mas as francesas não conseguiram marcar o segundo gol que permitisse ao menos igualar o confronto.

A atacante do PSG havia balançado a rede aos 11 minutos, mas o gol foi anulado pelo VAR porque Diani partiu em posição de impedimento.

Pouco antes do intervalo e com o jogo empatado, Diani sofreu uma lesão na clavícula direita e não conseguiu continuar em campo.

Na segunda etapa o jogo se abriu, com o PSG tentando igualar o confronto e o Wolfsburg buscando garantir a classificação. As duas equipes tiveram chances claras de marcar gols, mas o placar não se mexeu mais.

No entanto, as melhores chances foram das anfitriãs, que acertaram a trave três vezes (53, 77 e 86) e Onema Grace Geyoro defendeu um chute perigoso de Popp em cima da linha (60).

O Wolfsburg enfrentará em uma das semifinais o Arsenal, que eliminou o Bayern de Munique na quarta-feira.

A outra semifinal será entre o Barcelona, que eliminou a Roma na quarta, e vencedor do duelo desta quinta-feira entre Chelsea e Lyon, com vantagem para as londrinas após vencerem por 1 a 0 na ida.

--- Jogos de volta das quartas de final da Liga dos Campeões feminina:

Wolfsburg 1

PSG 1

(Wolfsburg classificado com um placar agregado de 2-1)

Chelsea - Lyon (ida 1-0)

. Disputados na quarta-feira:

Barcelona 5 Rolfo (11, 45+2), Mapi León (33), Oshoala (46), Guijarro (53)

Roma 1 Serturini (58)

(Barcelona classificado com um placar agregado de 6-1)

Arsenal 2 Maanum (20), Blackstenius (26)

Bayern de Munique 0

(Arsenal classificado com um placar agregado de 2-1)

