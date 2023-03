Vaticano: saúde do papa melhora progressivamente e 'voltou ao trabalho' no hospital

A saúde do papa Francisco "melhora progressivamente" depois que o pontífice passou a noite no hospital Gemelli, de Roma, onde "leu alguns jornais e voltou ao trabalho", anunciou nesta quinta-feira (30) a secretaria de imprensa do Vaticano.

"Sua Santidade, o papa Francisco, descansou bem durante a noite. O quadro clínico melhora progressivamente e os tratamentos previstos continuam. Esta manhã, depois do café da manhã, leu alguns jornais e voltou ao trabalho", afirmou em um comunicado o porta-voz do pontífice, Matteo Bruni.

kv/mar/fp

