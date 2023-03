Salário de Mbappé supera, com folga, os de Neymar e Messi, revela jornal francês

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) tem o maior salário do futebol da Ligue 1 francesa e é um dos atletas mais bem pagos do mundo, com 6 milhões de euros (6,5 milhões de dólares) brutos por mês, segundo a classificação feita pelo jornal esportivo L'Équipe.

O campeão mundial de 2018 é acompanhado nesse 'pódio' de salários mensais por dois companheiros do PSG, o brasileiro Neymar (3,675 milhões de euros ou quase 4 milhões de dólares) e o argentino Lionel Messi (3,375 milhões de euros ou 3,665 milhões de dólares).

O Paris Saint-Germain ocupa as dez primeiras posições desta lista, realizada anualmente por jornalistas do L'Équipe.

Os únicos dois jogadores fora do PSG entre os dezesseis com maior salário mensal na Ligue 1 são Wissam Ben Yedder (650.000 euros ou 706.000 dólares) do Monaco e Jordan Veretout (550.000 euros ou quase 600.000 dólares) do Olympique de Marselha.

