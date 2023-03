Russo procurado por desenho da filha sobre Ucrânia é detido em Belarus

Um pai russo separado de sua filha após desenhos da menina criticando a ofensiva da Rússia contra a Ucrânia, e que estava foragido após ser condenado a dois anos de prisão na Rússia, foi preso em Belarus, informaram autoridades locais nesta quinta-feira (30).

Alexei Moskaliov, de 54 anos, "foi preso (...) a pedido da polícia russa" e se encontra, no momento, detido em Belarus, disse uma porta-voz do ministro bielorrusso do Interior, segundo agências russas de notícias.

