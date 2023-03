Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 30 de março às 04h (Bras.). (135 x 162 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa da linha de frente em torno da cidade de Bakhmut, que as forças russas tentam controlar. (135 x 136 mm) - Atualização disponível

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

* México-migração-incêndio-EUA:

1/ Mapa de Ciudad Juárez, no México, com localização do centro de detenção onde morreram em um incêndio dezenas de migrantes. (135 x 113 mm) - Reenvio disponível

2/ Mapa da fronteira entre México e Estados Unidos localizando o número de migrantes mortos e desaparecidos entre 2022 e 2023, segundo dados da Organização Internacional para as Migrações em 20 de março. (89 x 70 mm) - Atualização disponível

3/ Número de migrantes mortos e desaparecidos na fronteira entre México e Estados Unidos, comparado com o resto de rotas migratórias do continente americano, segundo dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM) desde 2014. (89 x 67 mm) - Reenvio disponível

4/ Migrantes mortos e desaparecidos em trânsito para cruzar a fronteira entre México e Estados Unidos, segundo dados do projeto Missing Migrants Project da Organização Internacional para as Migrações (OIM), desde 2014. (89 x 67 mm) - Atualização disponível

5/ Evolução mensal da média diária de pessoas detidas pela agência americana de aduanas e fronteiras (CBP em inglês) e pela Polícia Federal de Imigração (ICE), desde outubro de 2018. (89 x 78 mm) - Disponível

* Diplomacia-Taiwan-política:

1/ Principais destinos das exportações de Taiwan em 2022. (89 x 92 mm) - Disponível

2/ Evolução das relações diplomáticas de Taiwan desde 2000, por região e país. (135 x 114 mm) - Disponível

* Vaticano-religião-Papa-política-Argentina-saúde: biografia do papa Francisco, que completa 10 anos como líder da Igreja católica em 13 de março de 2023. (210 x 203 mm) - Reenvio disponível

* Brasil-política-eleições-corrupção: mapa de Brasília com a localização do Palácio da Alvorada e do STF. (135 x 126 mm) - Disponível

* Turquia-Finlândia-Suécia-diplomacia-Otan-conflito: gasto com defesa dos países-membros da Otan por região e país. (89 x 101 mm) - Disponível

* ONU-diplomacia-conflito-Ucrânia-Rússia: Conselho de Segurança das Nações Unidas, com os membros permanentes e não permanentes até 31 de dezembro de 2024. (89 x 72 mm) - Reenvio disponível

* Colômbia-sociedade-governo-droga-crime: mapa da Colômbia indicando o número de assassinatos de líderes sociais, defensores dos Direitos Humanos e ex-combatentes das Farc que assinaram o acordo de paz, assassinados em 2023 (até 21 de março), por departamento. (90 x 124 mm) - Disponível

* França-governo-sociedade-previdência-sindicatos-Parlamento-greve-manifestação-política: evolução do número de manifestantes na França contra a reforma da previdência, segundo os sindicatos e o Ministério do Interior. (90 x 81 mm) - Disponível

* Incêndio-Filipinas-transporte-mar: mapa das Filipinas localizando o incêndio em uma balsa que matou dezenas de pessoas. (45 x 70 mm) - Disponível

* Índice-crescimento-economia-EUA: PIB real nos Estados Unidos a cada ano e por trimestre desde 2019. (90 x 72 mm) - Atualização disponível

* EUA-telecomunicações-celular-aniversário: evolução dos modelos de telefone celular desde a primeira ligação com um protótipo em 1973. (135 x 190 mm) - Disponível

* França-migrantes-minorias-demografia:

1/ Evolução da porcentagem de pessoas imigrantes sobre o total da população francesa, entre 1921 e 2021. (89 x 84 mm) - Disponível

2/ Pessoas que seguem religiões ou não entre 18 e 59 anos na França, imigrantes, sem ascendência migratória em duas gerações e no conjunto da população. (135 x 90 mm) - Disponível

Contato: [email protected] - http://www.afpforum.com/AFPForum/

cr

Tags