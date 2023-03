Parlamento turco ratifica adesão da Finlândia à Otan

O Parlamento da Turquia ratificou por unanimidade nesta quinta-feira (30) a solicitação de adesão da Finlândia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), um processo que Ancara bloqueava desde maio.

A candidatura deste país nórdico, que compartilha a maior fronteira terrestre da União Europeia com a Rússia, está agora aprovada por todos os 30 Estados membros da aliança militar liderada pelos Estados Unidos.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, deu luz verde para o ingresso da Finlândia à Otan em meados de março.

A comissão parlamentar turca de Relações Exteriores também deu seu aval na semana passada.

A Turquia subordinava sua aprovação a garantias de que a Finlândia deixaria de oferecer proteção aos militantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), considerados "terroristas" por Ancara.

A Finlândia e a Suécia decidiram abandonar a tradicional neutralidade no ano passado e solicitaram seus ingressos à aliança militar após a invasão russa da Ucrânia.

A situação da Suécia é mais delicada e Ancara ainda bloqueia sua adesão.

O presidente da Finlândia, Sauli Niinistö, agradeceu em um comunicado o "apoio" dos 30 Estados membros da Otan à candidatura do país.

"A Finlândia será um aliado forte e capaz, comprometido com a segurança da aliança", acrescentou, depois de conhecer o resultado do Parlamento turco.

A primeira-ministra do país, Sanna Marin, prometeu "defender uns aos outros" e disse no Twitter que a Finlândia apoia a candidatura da Suécia.

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, também viu com satisfação a votação dos legisladores turcos e assegurou no Twitter que a entrada da Finlândia "fará com que toda a família da Otan seja mais forte e segura".

