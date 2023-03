Parlamento australiano aprova limite de emissões para grandes poluidores

A Austrália obrigará as minas de carvão, fundições e refinarias de petróleo a reduzir suas emissões em quase 5% por ano, com base em leis climáticas inovadoras aprovadas nesta quinta-feira e que visam os grandes poluidores do país.

"Esta é a primeira vez que a emissão de gases do efeito estufa é incorporada à legislação australiana", declarou Tommy Wiedmann, especialista em sustentabilidade da Universidade de Nova Gales do Sul.

As leis serão aplicadas a 215 grandes áreas industriais - cada uma produz mais de 100.000 toneladas de gases de efeito estufa por ano - e constituem a base do compromisso da Austrália de alcançar emissões líquidas zero até 2050.

Ao obrigar as fábricas a reduzir suas emissões em 4,9% por ano, o governo espera evitar que 200 milhões de toneladas de carbono atinjam a atmosfera no próximo ano.

