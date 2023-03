Nove militares morrem em acidente de helicópteros do Exército dos EUA

Nove soldados morreram quando dois helicópteros do Exército americano colidiram durante um exercício de voo noturno nos Estados Unidos, informou um porta-voz militar nesta quinta-feira (30).

Os dois helicópteros Black Hawk da 101ª Divisão Aerotransportada colidiram por volta das 22h de quarta-feira (00h de quinta no horário de Brasília) durante uma missão de treinamento de rotina no estado do Kentucky, no leste do país.

"Nove soldados morreram no acidente" na noite de quarta-feira (29), afirmou o porta-voz da 101ª Divisão, o tenente-coronel Anthony Hoefler.

As duas aeronaves Black Hawks HH-60, um modelo desenhado para evacuações médicas com capacidade para transportar até 11 pessoas, colidiram no condado de Trigg, nordeste de Fort Campbell.

O acidente ocorreu quando os helicópteros voavam à noite em uma missão de treinamento realizada com óculos de visão noturna, disse o general de brigada John Lubas, em coletiva de imprensa.

Cinco soldados estavam em um helicóptero e quatro no outro, explicou Lubas.

O acidente aconteceu em uma zona despovoada, próxima a uma área residencial.

Em um comunicado, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, disse estar "triste por essa trágica perda" e trabalha com o comando das Forças Armadas para garantir que as tropas e suas famílias "recebam tudo o que necessitam" depois do acidente.

"Estamos aflitos por essa trágica perda" e permanecemos juntos "a todos aqueles que estão sofrendo com esse terrível, verdadeiramente terrível acidente", lamentou a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, durante a coletiva de imprensa diária.

Uma equipe de investigação foi enviada ao local, mas, no momento, se desconhece o motivo da colisão entre as aeronaves.

A rede MSNBC ouviu uma pessoa que presenciou o momento do acidente.

"Simplesmente os dois helicópteros sumiram do céu. Houve um grande estalo", disse Nick Tomaszewski. A testemunha ainda disse que outro helicóptero sobrevoou a região durante 30 minutos antes da chegada das ambulâncias.

O governador de Kentucky, Andy Beshear, decidiu viajar para Fort Campbell, nesta quinta-feira, para apoiar as "tropas e suas famílias após o trágico incidente da noite passada".

Fort Campbell é a base da 101ª Divisão Aerotransportada, uma divisão de assalto aéreo também conhecida como Screaming Eagles, que ganhou fama durante a Segunda Guerra Mundial, embora também estivesse envolvida no Iraque e no Afeganistão.

No passado, houve outros acidentes envolvendo aviões e helicópteros do Exército americano.

Um helicóptero Black Hawk colidiu em meados de fevereiro no Alabama, no sul dos Estados Unidos, matando dois ocupantes, enquanto no Texas (sul), em setembro de 2021, um avião de treinamento caiu, obrigando os dois pilotos a se ejetarem da aeronave.

