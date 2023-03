Khachanov elimina Cerúndolo e vai enfrentar Medvedev nas semis do Masters 1000 de Miami

O russo Karen Khachanov venceu o argentino Francisco Cerúndolo, uma das revelações do Masters 1000 de Miami pelo segundo ano consecutivo, e avançou às semifinais nesta quinta-feira.

Khachanov, número 16 do ranking da ATP, derrotu Cerúndolo (31º) por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-2 em uma hora e 15 minutos de jogo.

O russo, semifinalista nos últimos dois torneios do Grand Slam, agora vai encarar o compatriota Daniil Medvedev valendo uma vaga naquela que poderá ser sua primeira final de Masters 1000 desde 2018.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já Cerúndolo esteve a um passo de repetir em Miami (Flórida) uma campanha memorável como no ano passado, quando se tornou o tenista com pior classificação do mundo (103º) a chegar às semifinais deste prestigioso torneio.

O argentino, agora o tenista latino-americano mais bem colocado no ranking da ATP, foi superado desde o início pelo jogo sólido de Khachanov e acabou pagando pela ineficácia do segundo saque (22% dos pontos conquistados) e pelos erros não forçados, cometendo até 22 contra 9 de seu adversário.

Cerúndolo, de 24 anos, havia voltado a empolgar a grande e apaixonada torcida argentina em Miami em uma trajetória na qual chegou a eliminar o canadense Felix Auger-Aliassime, quinto cabeça-de-chave do torneio.

Mais cedo, Medvedev, ex-número 1 do mundo, derrotou o americano Christopher Eubanks em dois sets e se classificou para sua primeira semifinal do Masters 1000 de Miami.

O russo, quinto no ranking da ATP, venceu Eubanks (119º) com parciais de 6-3 e 7-5 em mais um jogo interrompido pela chuva.

Após sua derrota para Carlos Alcaraz este mês em Indian Wells, na Califórnia, Medvedev lutará para chegar à sua segunda final consecutiva de Masters 1000 contra Karen Khachanov.

Depois de atrapalhar grande parte da jornada de quarta-feira, a chuva voltou a cair nesta quinta no complexo de tênis do Aberto de Miami, fazendo com que o duelo entre Medvedev e Eubanks fosse interrompido durante cerca de meia hora. Eubanks foi um dos tenistas que mais expectativa geraram no público local nesta edição.

O americano, que aos 26 anos ainda não havia passado da segunda fase de um Masters 1000, contou com o apoio de personalidades como o ator Jamie Foxx nas arquibancadas.

Quando os dois tenistas se retiraram brevemente para os vestiários devido à chuva, Eubanks dominou o primeiro set abrindo 3-2, mas ao retornar à quadra, Medvedev recuperou sua versão mais demolidora.

O tenista de Moscou venceu os quatro games seguintes para fechar o primeiro set. Eubanks se manteve firme no segundo set, mas Medvedev voltou a impor sua experiência nos momentos decisivos.

O russo, vencedor de três Masters 1000 e um Grand Slam (US Open em 2021) teve seu serviço quebrado uma única vez e Eubanks empatou em 4-4 e depois sacou para forçar o tiebreak, que Medvedev evitou com uma quebra providencial que garantiu sua vitória após uma hora e 29 minutos de jogo.

-- Jogos desta quinta-feira no Aberto de Miami:

- Masculino, quartas de final

Daniil Medvedev (RUS/N.4) x Christopher Eubanks (EUA) 6-3, 7-5

Karen Khachanov (RUS/N.14) x Francisco Cerúndolo (ARG/N.25) 6-3, 6-2

gbv/ma/aam

Tags