Grande júri de Nova York vota para indiciar Trump (mídia)

Um grande júri de um tribunal de Nova York votou para indiciar criminalmente Donald Trump por comprar o silêncio de uma atriz pornô antes das eleições presidenciais de 2016, informou a mídia americana nesta quinta-feira (30).

O ex-presidente dos Estados Unidos, que aspira concorrer novamente à Casa Branca em 2024, provavelmente será indiciado nos próximos dias pelo tribunal estadual de Nova York pelo pagamento de US$ 130 mil (cerca de R$ 660 mil) à atriz e diretora de filmes pornô Stormy Daniels, de acordo com relatórios do The New York Times e da CNN.

