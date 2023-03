Federação francesa anuncia Hervé Renard como novo técnico da seleção feminina

Hervé Renard foi efetivado nesta quinta-feira como novo treinador da seleção francesa de futebol feminino até agosto de 2024, substituindo Corinne Diacre, demitida no dia 9 de março, anunciou a Federação Francesa de Futebol (FFF).

Renard (de 54 anos), ex-técnico da Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2022 no Catar e bicampeão da Copa Africana de Nações, com a Zâmbia em 2012 e com a Costa do Marfim em 2015, jamais havia comandado uma seleção feminina até agora.

Sua missão será fazer com que a França brilhe na Copa do Mundo Feminina, marcada para 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia, além de preparar a seleção olímpica para os Jogos de Paris-2024.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Renard se despediu da seleção saudita na última terça-feira, depois da derrota no amistoso contra a Bolívia (2 a 1). No Catar, a seleção asiática causou sensação ao vencer a Argentina, que mais tarde se sagraria campeã do torneio, na primeira partida da fase de grupos.

O experiente treinador substitui Corinne Diacre, demitida pela federação francesa depois de algumas das melhores jogadoras do país terem se afastado da seleção e ameaçado não voltar caso não houvesse mudanças no comando da equipe.

kn/mcd/aam

Tags