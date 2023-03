Desregulação bancária talvez tenha ido 'longe demais', diz Yellen

As recentes turbulências no setor bancário mostram que as reformas na área devem ser concluídas e que é necessário "considerar se a desregulamentação pode ter ido longe demais", segundo a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen.

Em um discurso preparado para uma conferência da Associação Nacional para a Economia das Empresas (NABE, na sigla em inglês) divulgada antes da reunião, Yellen observa que "esses eventos (relacionados com a crise bancária, ndlr) lembram a necessidade urgente de concluir o trabalho" de regulação setorial.

Suas palavras chegam um dia depois de o vice-presidente do Federal Reserve responsável pelo setor bancário, Michael Barr, ter dito ao Congresso que o sistema regulatório "falhou", após a falência de três bancos em menos de uma semana, incluindo o icônico Silicon Valley Bank (SVB), dedicado ao setor de tecnologia.

Embora a quebra do SVB e, depois, a do Signature Bank não tenham arrastado todo o setor para baixo, as "intervenções substanciais" das autoridades sugerem que é preciso fazer mais, de acordo com Yellen.

Deve-se "concluir as reformas pós-crise (de 2008-2009), avaliar se a desregulamentação pode ter ido longe demais e reparar as fissuras no marco regulatório que os recentes choques revelaram", acrescenta a secretária do Tesouro.

No total, três bancos faliram em dez dias nos Estados Unidos e, na Suíça, o Credit Suisse teve de ser adquirido por seu concorrente UBS.

