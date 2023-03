Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) anunciou que seu Conselho de Administração decidiu, hoje, que proporá uma nova candidatura a diretora externa independente na 147ª Assembleia Geral Ordinária de Acionistas em 28 de junho de 2023. A nova candidata, Miki Tsusaka, ingressará no conselho a partir de 28 de junho, se aprovado pelos acionistas. Além disso, Masato Iwasaki, diretor representante de Assuntos Gerais do Japão, expressou sua intenção de se aposentar no mesmo dia. Todos os demais membros atuais do conselho que não participam da Comissão de Auditoria e Fiscalização serão propostos para reeleição.

"Em nome do Conselho de Administração da Takeda, gostaria de agradecer a Masato Iwasaki por sua contribuição inestimável para a empresa. Em sua carreira de quase40anos na Takeda, ele teve um grande impacto na transformação da empresa até se tornar uma biofarmacêutica internacional, mantendo-se sempre fiel aos nossos valores", disse Christophe Weber, diretor representante, presidente e CEO da Takeda.

Iwasaki iniciou sua carreira na Takeda em 1985, na área de vendas e marketing no Japão. Em 2008, ele foi nomeado chefe do departamento de Planejamento Estratégico de Produtos e, em 2012, tornou-se chefe da divisão de Marketing Farmacêutico, bem como diretor. Ele desempenhou a função de presidente da unidade de negócios farmacêuticas do Japão, é membro da equipe executiva da Takeda desde 2014 e assumiu os Assuntos Gerais do Japão em 2021 para supervisionar as atividades comerciais gerais no país. Milano Furuta, que atualmente é presidente da unidade de negócios farmacêuticos do Japão, será nomeado chefe nacional do Japão, além de se manter no seu cargo atual.

Miki Tsusaka é a atual presidente da Microsoft Japão, nomeada em fevereiro de 2023. Antes disso, Tsusaka foi sócia sênior e diretora administrativa do Boston Consulting Group (BCG), onde ajudou vários setores com estratégias de crescimento, rentabilidade e transformação digital. No BCG, ela estabeleceu grupos de consultoria estratégica, especializados em marketing, vendas e desenvolvimento de estratégia de preços, foi diretora de Marketing e membro do Comitê Executivo por dois mandatos de três anos. Tsusaka possui um bacharel em Governo e Estudos do Leste Asiático pela Harvard University e um MBA pela Harvard Business School.

Masami Iijima, presidente da Comissão de Nomeação, comentou: "a Takeda está altamente comprometida em promover a diversidade do conselho, incluindo gênero, nacionalidades, habilidades e experiências, ao mesmo tempo em que garante uma representação equilibrada de nossas partes interessadas globais. Com a Miki Tsusaka no nosso conselho, poderemos fortalecer ainda mais nossa governança".

"Estamos muito entusiasmados por contar com a Miki Tsusaka no nosso conselho. Sua profunda especialização e experiência nos ajudará a seguir com nossa visão de sermos uma empresa biofarmacêutica digital líder focada no fornecimento de tratamentos que transformam vidas" , ressaltou Christophe Weber.

Tsusaka afirmou: "É uma honra ser candidata ao Conselho de Administração da Takeda. Com meu profundo respeito pela forte liderança da empresa no campo de ciência biofarmacêutica, sua cultura baseada em valores e sustentabilidade, mal posso esperar para trabalhar ao lado do restante do conselho para ajudar a cumprir o propósito e a visão da Takeda".

Candidaturas ao conselho que não participam da Comissão de Auditoria e Fiscalização

-0- *T NomeCategoriaCargo esperado Christophe Weber Interno Existente Diretor representante, presidente e CEO Andrew Plump Interno Existente Diretor, presidente de Pesquisa e Desenvolvimento Constantine Saroukos Interno Existente Diretor, diretor financeiro Masami Iijima Externo Existente Diretor externo, presidente da Assembleia do Conselho Olivier Bohuon Externo Existente Diretor externo Jean-Luc Butel Externo Existente Diretor externo Ian Clark Externo Existente Diretor externo Steven Gillis Externo Existente Diretor externo John Maraganore Externo Existente Diretor externo Michel Orsinger Externo Existente Diretor externo Miki Tsusaka Externo Novo Diretora externa *T

Os quatro diretores a seguir, membros da Comissão de Auditoria e Fiscalização, foram eleitos na 146ª Assembleia Geral Ordinária de Acionistas realizada em 2022 e seus mandatos continuarão até a 148ª Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, em 2024.

-0- *T NomeCategoriaCargo esperado Koji Hatsukawa Externo Existente Diretor externo, chefe da Comissão de Auditoria e Fiscalização Yoshiaki Fujimori Externo Existente Diretor externo, membro da Comissão de Auditoria e Fiscalização Emiko Higashi Externo Existente Diretora externa, membro da Comissão de Auditoria e Fiscalização Kimberly A. Reed Externo Existente Diretora externa, membro da Comissão de Auditoria e Fiscalização *T

(Obs.: os membros da Comissão de Nomeação e da Comissão de Remuneração serão discutidos e determinados na assembleia do Conselho de Administração a ser realizada após a 147ª Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.)

Sobre a TakedaA Takeda é uma líder biofarmacêutica global com sede no Japão, orientada por P&D e baseada em valores, comprometida em descobrir e fornecer tratamentos que transformam vidas, guiada por seu compromisso com os pacientes, seus funcionários e o planeta. A Takeda concentra seus esforços de P&D em quatro áreas terapêuticas: Oncologia, Doenças genéticas raras e Hematologia, Neurociência e Gastroenterologia (GI), com especialização em doenças imunes e inflamatórias. Também fazemos investimentos direcionados em P&D em Terapias e Vacinas Derivadas de Plasma. Estamos nos centrando no desenvolvimento de medicamentos altamente inovadores que contribuem para fazer a diferença na vida das pessoas' avançando rumo a novas opções de tratamento e alavancando nosso mecanismo e recursos de P&D aprimorado e colaborativo para criar um pipeline robusto e diversificado em modalidades. Nossos funcionários estão comprometidos em melhorar a qualidade de vida dos pacientes e em trabalhar com nossos parceiros em assistência médica em aproximadamente 80 países. Para mais informações, acesse https://www.takeda.com.

Assessoria de Imprensa Japão Jun Saito [email protected] +81 (0) 3-3278-3414 EUA e outros países Megan Ostrower [email protected] +1 772-559-4924

