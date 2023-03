COI denuncia pressões políticas em proibição de atletas russos e bielorrussos

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, criticou nesta quinta-feira (30) as reações negativas de vários países europeus a uma eventual reintegração parcial de atletas russos e bielorrussos ao esporte mundial, considerando a interferência política como "deplorável".

"É deplorável ver que esses governos não querem respeitar a maioria dentro do movimento olímpico, nem a autonomia do esporte", disse o dirigente alemão à imprensa, após uma reunião de três dias da Comissão Executiva do COI.

A insistência de Bach nesta "autonomia" na esfera esportiva não é recente. Ele mesmo não conseguiu defender o título de sua equipe de esgrima nas Olimpíadas de Moscou, em 1980, devido ao boicote imposto por vários governos ocidentais contra a competição na então União Soviética.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na última terça-feira, dia em que o COI comunicou sua recomendação de um retorno dos atletas russos e bielorrussos às competições internacionais sob o uso de uma bandeira neutra e cumprindo uma série de condições, o dirigente expressou seu "firme rejeição a toda interferência política na capacidade das organizações esportivas de decidir por si próprias sobre a participação em competições".

Ele ainda endureceu o tom nesta quinta-feira em resposta ao posicionamento de vários governos. Como na fala da ministra do Esporte alemã, que denunciou a recomendação do comitê como "um tapa na cara dos atletas ucranianos", e do chefe da diplomacia polonesa, que a considerou como "um dia de vergonha para o COI".

Bach criticou como "lamentável" a incapacidade dos governos de analisar a situação sob outra perspectiva, explicando que, dos cerca de "70 conflitos armados em andamento no mundo", apenas a guerra na Ucrânia traz pressões políticas para o mundo esportivo.

Os atores do movimento olímpico (comitês olímpicos nacionais, federações internacionais, representantes de atletas) "estão muito preocupados com a politização do esporte", acrescentou ele.

O presidente do COI afirmou, entretanto, que a instância decidirá "em um momento oportuno" sobre uma eventual participação dos atletas russos e bielorrussos nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, inicialmente de forma limitada a provas individuais e sob uma bandeira neutra.

cfe/gk/dr/yr

Tags