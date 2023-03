Cinco supostos responsáveis por incêndio que matou 39 migrantes no México são presos

Cinco pessoas foram presas pelo incêndio em um centro de detenção de migrantes na cidade mexicana de Ciudad Juárez, fronteira com os Estados Unidos, que deixou 39 mortos e 27 feridos na segunda-feira, informou nesta quinta-feira (30) a Procuradoria-Geral.

"Já foram executados cinco" mandados de prisão, disse a procuradora especializada em Direitos Humanos, Sara Irene Herrerías, em uma coletiva de imprensa na qual foi detalhado que os mortos eram 18 guatemaltecos, sete salvadorenhos, sete venezuelanos, seis hondurenhos e um colombiano.

"No decorrer do dia, será realizada a audiência de imputação e vinculação, o que significa que já foram colocados à disposição do juiz", acrescentou.

Herrerías explicou que um juiz emitiu um total de seis ordens de captura contra três funcionários do Instituto Nacional de Migração (INM), dois seguranças privados e um migrante que teria iniciado o incêndio, acusados de homicídio doloso e lesões. No entanto, não especificou quem foram os detidos.

Na mesma coletiva, a secretária de Segurança Pública, Rosa Icela Rodríguez, revelou a nacionalidade das vítimas fatais e disse que os feridos são cinco salvadorenhos, 10 guatemaltecos, oito hondurenhos e cinco venezuelanos. Destes, apenas um recebeu alta hospitalar.

Rodríguez anunciou que o governo está avaliando a ajuda que fornecerá às famílias das vítimas, ao mesmo tempo em que iniciou um processo administrativo para revogar o contrato e impor uma multa à empresa responsável pela segurança do local.

O incêndio nas instalações do INM começou na noite de segunda-feira, depois que pelo menos um migrante colocou fogo em colchões durante um protesto contra uma possível deportação, segundo as autoridades.

