Argentina tem muitas chances de sediar o Mundial Sub-20, diz Infantino

A Argentina tem grandes chances de organizar o Mundial Sub-20 que a Fifa tirou da Indonésia, revelou nesta quinta-feira o presidente da entidade, Gianni Infantino, em Assunção.

"É o país campeão mundial. Sua candidatura é muito forte. Temos que dar os passos seguintes para decidir nos próximos dias", disse o chefe da Fifa em entrevista coletiva na sede da Conmebol.

O dirigente anunciou que o país sul-americano apresentou oficialmente a sua candidatura com o apoio da Associação Argentina de Futebol (AFA) e com o aval do governo de Alberto Fernández.

A decisão da Fifa ocorreu após a proibição decretada por autoridades do país asiático, de maioria muçulmana, que queriam impedir a participação de Israel.

Os dois países não têm relações diplomáticas. Além disso a Indonésia defende a causa palestina.

Infantino disse que há outros países que manifestaram interesse em organizar o mundial juvenil. "A Argentina tem chances muito boas. Temos que acompanhar o processo e vamos tomar uma decisão", reiterou o chefe da entidade que gere o futebol mundial.

A Argentina "é o primeiro país a apresentar sua candidatura com todos os requisitos", afirmou.

"Vamos tomar a decisão em dois ou três dias" em Zurique, comentou.

O Mundial está marcado para 20 de maio a 11 de junho. A decisão ficou nas mãos dos presidentes das confederações filiadas à Fifa.

"Todos nós conhecemos o futebol da Argentina. É um país que pode sediar uma competição deste nível", afirmou.

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, disse por sua vez que é uma medida urgente. "Ninguém previu o que aconteceria na Indonésia".

"A Argentina tem tudo para sediar o Mundial Sub-20 nesta emergência. Está preparada para qualquer tipo de competição de futebol", acrescentou o dirigente sul-americano.

Infantino destacou a recente conquista dos argentinos da Copa do Mundo no Catar-2022.

"O mundo está feliz. No final das contas, o resultado esportivo é muito importante. Mas o que está por trás dele também é fundamental: a organização".

