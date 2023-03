Sobe para 12 o número de mortos em deslizamento de terra no sul do Equador

O Equador elevou para 12 o número de mortos devido a um deslizamento de terra no sul do país, onde os esforços para resgatar dezenas de pessoas avançam lentamente, informaram as autoridades.

O número de mortes aumentou depois que um jovem resgatado morreu "na casa de saúde" onde estava, informou o Ministério Público na noite de terça-feira.

"Até agora, foi confirmada a morte de 12 pessoas" devido ao deslizamento de terra ocorrido em Alausí, na província de Chimborazo, cerca de 300 quilômetros ao sul de Quito, acrescentou o MP.

A tragédia deixa ainda 67 desaparecidos, 31 feridos e 163 casas afetadas, segundo o mais recente balanço divulgado pela Secretaria Nacional de Gestão de Riscos (SNGR).

A área onde ocorreu o deslizamento estava em "alerta amarelo" desde fevereiro devido às chuvas que atingem o Equador desde janeiro. Além disso, as autoridades alertaram sobre o colapso da estrada no setor onde ocorreu o deslizamento.

No local do desastre, famílias de pessoas soterradas e equipes de resgate continuam cavando. De vez em quando aparecem roupas, fotografias e pertences pessoais.

O presidente Guillermo Lasso assegurou que o trabalho de resgate continuará "enquanto for necessário".

Antes do deslizamento, o Equador já registrava 22 mortes e mais de 6.900 residências afetadas pelas fortes chuvas.

O temporal obrigou o governo a declarar estado de emergência na semana passada em 13 das 24 províncias, a fim de mobilizar recursos econômicos para atender às vítimas das enchentes e dos deslizamentos de terra.

