Sinner vence Ruusuvuori e avança às semifinais do Masters 1000 de Miami

O italiano Jannik Sinner, décimo cabeça de chave, venceu com folga o finlandês Emil Ruusuvuori nesta quarta-feira e avançou para as semifinais do Masters 1000 de Miami.

Em jogo que atrasou duas horas por causa da chuva, Sinner derrotou Ruusuvuori com parciais de 6-3 e 6-1 e enfrentará nas semifinais o vencedor do duelo desta noite entre o espanhol Carlos Alcaraz, número um do mundo, e o americano Taylor Fritz.

Sinner havia avançado às quartas de final pela quarta vez neste ano e como fez em Indian Wells, sem perder um set.

O jovem italiano também chegou às quartas de final de um torneio Masters 1000 pela segunda vez, depois de ter feito isso em Indian Wells.

Sinner continua com ampla vantagem no circuito contra o adversário desta quarta-feira agora com 5 vitórias a 0.

Já Ruusuvuori, de 23 anos, foi o primeiro tenista finlandês a participar das quartas de final de um Masters 1000 desde Jarkko Nieminen, há uma década.

